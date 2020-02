John Cena commente que les stars de la WWE ont un rôle dans la franchise Fast & Furious

Vendredi, John Cena a laissé entendre lors d’une conversation avec ET à Miami qu’il n’était pas le méchant du film Fast & Furious 9 dans lequel il jouerait.

“Nous laisserons cela au public, nous laisserons à la famille Fast du monde entier le soin de décider qui est mauvais et qui est bon”, a déclaré Cena. “Gardez à l’esprit, la bande-annonce montre juste assez pour que vous ayez une tonne de questions – et moi pour ne pouvoir répondre à aucune d’entre elles!”

Cena a également expliqué pourquoi il pense que tant de lutteurs de la WWE se sentent chez eux dans la franchise de films Fast. The Rock, Ronda Rousey et Roman Reigns sont tous apparus dans des épisodes antérieurs de la franchise. Reigns est apparu dans le film dérivé, Hobbs & Shaw.

«Il y a une certaine passion pour la WWE. Chaque fois que de nouveaux artistes arrivent, nous les évaluons toujours et nous questionnons leur passion », a expliqué Cena. «L’héritage Fast et la famille sont de la même manière. Ils sont très méticuleux dans leurs choix, car il faut être passionné [and] vous devez connaître la responsabilité des fans du monde entier. »

“Je pense donc que c’est un ajustement parfait pour que les Superstars de la WWE rejoignent la famille Fast”, a-t-il déclaré. “Et vice versa! Je pense que beaucoup de membres de la famille Fast feraient de grandes superstars de la WWE! »