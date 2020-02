John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt prêt pour WrestleMania 36

Comme le montre l’épisode de Friday Night Smackdown de cette semaine, John Cena est apparu à la fin de l’émission pour livrer un message. Cena aurait d’abord dit à l’univers de la WWE qu’il ne serait pas à WrestleMania et qu’il faisait sa dernière apparition depuis un certain temps.

Cependant, alors que Cena s’éloignait, «The Fiend» Bray Wyatt est apparu sur le ring puis derrière Cena avant de pointer le signe de WrestleMania, lançant un défi que Cena a accepté.

Est-ce que ça va arriver ??? #TheFiend @WWEBrayWyatt et @JohnCena à @WrestleMania !!! ????? # SmackDown pic.twitter.com/006KxBLjEf

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Dans un match de possibilités insondables, @JohnCena affrontera #TheFiend @WWEBrayWyatt sur le #GrandestStageOfThemAll #WrestleMania! https://t.co/QQqyxk676Z

– WWE WrestleMania (@WrestleMania) 29 février 2020

La WWE a officiellement annoncé le match pour le spectacle, qui a lieu le 5 avril à Tampa, en Floride. L’annonce se lit comme suit:

Chez WrestleMania, ce sera “vous ne pouvez pas me voir” contre l’horreur que la plupart des superstars espèrent ne jamais voir. John Cena est sur le point de retourner à The Showcase of the Immortals pour ce qui promet d’être une confrontation incroyable contre “The Fiend” Bray Wyatt.

L’univers de la WWE a vu Cena s’affronter dans une multitude d’affrontements classiques de WrestleMania contre certaines des superstars les plus emblématiques du cercle carré, de The Undertaker à Triple H en passant par Shawn Michaels et The Rock. Mais, juste au moment où il semblait que le seizième champion du monde aurait pu mener sa bataille finale sur la plus grande scène de tous, il était là pour le ramener.

“The Fiend” Bray Wyatt a émergé sur la rampe et a montré le signe WrestleMania, mettant en place l’ultime bataille du bien contre le mal au Show of Shows. Sauf une seule défaite contre Goldberg au WWE Super ShowDown, le concurrent monstrueux a été pratiquement imparable contre certains des meilleurs WWE a à offrir. Mais a-t-il ce qu’il faut pour vaincre John Cena?