John Cena de retour à la WWE – Détails

Il vient d’être annoncé sur «WWE Backstage» que John Cena sera de retour à la WWE lors de l’édition du 28 février de WWE SmackDown.

WWE.com a publié ce qui suit:

John Cena retournera à SmackDown le vendredi 28 février, alors que Team Blue poursuit sa route vers WrestleMania.

C’était sur SmackDown où The Cenation Leader a fait ses débuts dynamiques il y a près de 18 ans, quand il a canalisé “Ruthless Aggression” pour défier le Temple de la renommée de la WWE Kurt Angle dans son premier match. Depuis cette nuit fatidique, Cena est devenu le porte-étendard de la WWE, remportant 16 championnats du monde et inspirant d’innombrables fans de la WWE à “Never Give Up”.

Une icône dans le ring et la star de films à succès tels que “Bumblebee”, “Blockers” et le prochain “F9: The Fast Saga”, Cena ramènera bientôt sa signature “Hustle, Loyalty and Respect” à SmackDown, comme première rapporté par WWE Backstage sur FS1. Quoi que cette Superstar inégalée ait prévu, vous ne voudrez pas le manquer.

Attrapez le retour de Cena à SmackDown le vendredi 28 février à 8/7 C sur FOX.