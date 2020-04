John Cena fait-il allusion secrètement à la retraite (ENCORE)?

WWE.com/Twitter

John Cena a flirté avec la retraite ces derniers temps autant que son compte Twitter a flirté avec lui, devenant une sorte d’industrie de la lutte contre le Dalaï Lama (en même temps que son Instagram étant le tome fou d’un enfant hyperactif).

Et le Docteur en Thuganomique est de retour, après avoir pris les médias sociaux à la suite de son match WrestleMania avec Bray Wyatt’s Fiend pour un tweet cryptique taquinant apparemment la fin de sa carrière active.

Voici ce qu’il avait à dire:

Naturellement, cela a conduit à de nombreuses spéculations de la part des fans et des voix de l’industrie que Cena prévoit de raccrocher ses jorts.

Si vous creusez un peu plus profondément – comme Sam Roberts l’a fait après la fin de Mania – il pourrait y avoir encore plus à l’allusion que beaucoup de gens ont raté la première fois.

Roberts a détruit la Firefly Fun House dans les moindres détails, soulignant de nombreux petits détails et des œufs de Pâques intégrés dans le match délicieusement bonkers. Et le plus gros point à retenir est que Cena aurait pu utiliser le match pour se retirer de la WWE.

Le match, bien sûr, a essentiellement raconté toute l’histoire de la carrière de Cena depuis ses débuts à la WWE, explorant les principales étapes en cours de route, y compris le refus de tourner le talon. L’évaluation de Roberts est que Wyatt établissait que Cena était la star de la WWE la plus surexcitée et la plus poussée de tous les temps.

C’était, à toutes fins utiles, une vérification de privilège.

Le démon a conquis Cena, tournant son image sur sa tête et exorcisant un mal de la WWE – un sold-out qui a intimidé les autres sur son chemin pour devenir une star majeure mais avec un énorme albatros accroché autour de son cou. Wyatt a offert un miroir noir révélant à Cena qu’il était en fait un échec, malgré ses succès apparents.

Et selon Roberts, le fait que Cena ait littéralement disparu après la victoire de The Fiend était l’indication symbolique qu’il n’est plus. Et quelle meilleure façon de le faire qu’en permettant à Bray Wyatt – quelqu’un qu’il admirait suffisamment, prétendument, de choisir lui-même son match de WrestleMania 36?

Bien sûr, il y a aussi l’intérêt dans le tweet de Cena de nous laisser tous deviner, donc ce n’est peut-être pas aussi coupé et séché que cela. Mais des choses étranges se sont certainement produites.