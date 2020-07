John Cena ne voulait pas que la WWE signe un contrat avec AJ Styles

JCC

John Cena et AJ Styles s’affrontant dans un ring de catch professionnel était un rêve pour les fans. Heureusement, cela est devenu réalité et la WWE a fait ressortir le meilleur des deux vétérans via une querelle tendue avant que Cena ne se rende à Hollywood.

Les matchs qu’ils ont produits pourraient être salués comme parmi les meilleurs de la dernière décennie et leur scénario semblait également excellent du point de vue de la lutte professionnelle.

Ces deux hommes semblaient avoir beaucoup apprécié leur programme qui a produit des matchs classés 5 étoiles à chaque fois qu’ils se sont réunis sur un ring. Mais WWE Universe pouvait à peine croire que cela arriverait car AJ Styles était le roi de la scène de lutte indépendante tandis que John Cena était le chapiteau de la WWE pendant plus d’une décennie. Mais la WWE a signé Styles en 2016 pour un accord qui était jusqu’à #BeatUpJohnCena lors de ses débuts sur la liste principale.

Une théorie intéressante était que la WWE était mieux sans le Phenomenal One. Lors d’un récent épisode de la Podcast ARN, Le Hall of Famer de la WWE et ancien producteur de la WWE Arn Anderson a révélé que John Cena était contre la théorie de la signature d’anciennes superstars de la TNA comme James Storm, Bobby Roode et AJ Styles, l’un des principaux rivaux de sa carrière à la WWE.

John Cena aurait déclaré à Anderson que la WWE a son développement connu sous le nom de NXT. Donc, ils font leurs propres stars, et donc ils n’avaient pas besoin de vétérans étrangers pour rejoindre la plus grande marque de catch,

«C’était à un moment où la TNA se portait bien. Je regardais là-bas, assis avec Cena un après-midi, et j’ai dit: «Cela renforcerait vraiment la société si nous sortions et volions Bobby Roode, AJ Styles et« The Cowboy »James Storm. Si vous apportiez ces 3 gars, cela vous donnerait toute une pléthore de nouveaux adversaires, cela donnerait beaucoup de gars à de nouveaux adversaires. »John m’a regardé et a dit:« Nous avons le NXT, nous faisons nos propres stars. »

Anderson a également souligné comment John Cena exprimait l’esprit de Vince McMahon. Il croyait que tous ces hommes finiraient par devenir des adversaires coriaces pour le seize fois champion du monde qui portait la charge à la WWE depuis longtemps.

«Je suis sûr qu’il me transférait juste la psychologie de Vince quand il a dit ça, mais je savais à ce moment-là ce que ces gars pouvaient faire dans un match pour John. Si vous leur donniez juste 6-9 mois pour entrer et se remettre – ces gars avaient leur expérience, ils étaient prêts. Vous pourriez les amener le premier jour et vous avez un joueur. Ils étaient tous sur mon radar pendant un certain temps avant de pouvoir arriver. » (avec la permission de wrestlingINC.com)

Vince McMahon n’était pas impressionné par AJ Styles lorsqu’il est arrivé à la WWE et il voulait que le gars de la scène indie prouve son potentiel dans la ligue. Mais les choses ont vraiment changé en quelques mois.

Le Phenomenal One a été à la hauteur de son gadget en battant John Cena et est ainsi devenu plusieurs fois champion du monde. Plus important encore, il a également été le dernier adversaire de l’Undertaker au tristement célèbre match de Boneyard de WrestleMania 36.