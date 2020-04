John Cena parle de son match préféré, être fort tout en appelant des spots sur le ring

Corey Graves s’est entretenu avec John Cena sur After The Bell sur un large éventail de sujets. Voici quelques points importants:

Être fort tout en appelant des spots:

“Lorsque vous parlez à quelqu’un qui a travaillé avec moi, c’est comme si nous avions 26 minutes et que le gamin allait continuer,” OK merci “”, a déclaré Cena. «Hey John, que veux-tu faire? Nous allons juste le découvrir, et tant de personnes qui jouent avec moi pour la première fois prennent cela comme une apathie que je m’en fiche, mais quand je suis là-bas, je suis notoirement le plus haut-parleur de l’industrie . Je vous appelle des matchs à la table du ring. C’est seulement parce que je suis super hyper présent parce que je suis là pour divertir tous ceux qui ont payé de l’argent, et si je prépare une exécution élaborée avec vous dans le dos et que nous sortons aux grillons, nous devons pouvoir changer.

“Je dois donc me connaître et je dois connaître les compétences de l’artiste avec qui je travaille. Je pense que la définition absolue et finie d’un artiste sportif est la capacité de «jouer du jazz». Sortez et improvisez absolument et surfez sur la vague de la foule qui est devant vous. Ils vous diront ce qu’ils veulent, et il vous suffit de le leur donner en temps opportun. Vous ne pouvez pas manquer ces moments. Vous devez être très affûté, c’est pourquoi je préfère être entendu en disant: «Frappez-moi», plutôt que de ne rien dire et d’avoir des grillons.

Son match préféré:

“Mon truc, c’est que mes matchs préférés de tous les temps sont Hogan contre Rock”, a révélé Cena. “Ils se regardent, mais c’est génial. Vos cœurs battant. Vous secouez l’autre gars à côté de vous. “Vous ne comprenez pas à quel point c’est génial”, et l’autre gars à côté de vous va, “non, je ne le fais pas parce que ce sont juste deux mecs qui se regardent et deux mecs qui regardent autour.” Mais qu’est-ce qui le rend magique c’est le bruit et le public. Le public fait l’excitation.

“Pour tout événement sportif, si je clique dessus et que je vois un match de football et ce n’est qu’un match de football, mais ils ont coupé la foule et ce sont des bananes, que s’est-il passé? Pensez quand vous vous promenez dans la rue. S’il y a une foule de gens, peut-être seulement 30 personnes et qu’ils font tous du bruit, vous ne vous contentez pas de passer et de ne pas vous en occuper. Vous regardez ce qui se passe. Je ne peux pas croire ce qui se passe là-bas.

“Donc, si le public devient fou, quoi que vous fassiez sur le ring, si vous vous regardez simplement, c’est un bon lutteur. C’est un bon animateur sportif parce que vous leur avez raconté une histoire qui les intéresse, et ils vous donnent tellement de leurs émotions qu’ils sont fous. Ils ressentent, et quand ils ressentent, chaque petite chose que vous faites, chaque nuance est puissante. »

H / T à Wrestling Inc