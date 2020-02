John Cena: Qu’est-ce qui a fait de lui une telle figure polarisante?

Salut les gens! Aujourd’hui, nous examinons le sujet de John Cena et comment il est devenu l’une des figures les plus polarisantes de l’histoire de la lutte. Au cours de la dernière année, il a presque entièrement disparu de la WWE, ses concerts au cinéma et à la télévision assurant au champion du monde à 16 reprises une carrière saine en dehors du cercle carré. À 42 ans, il n’est pas exactement parti pour toujours, mais il sait qu’il n’est plus possible de travailler à temps plein. Il n’est plus le visage de la WWE, donc la société est obligée de construire vers son avenir. À cet égard, il est dans l’intérêt de tous de passer à autre chose.

Cette pièce reflète plusieurs des moments de Cena qui ont déclenché ou exacerbé ses réactions polarisantes. On pourrait dire que c’est comme un prolongement de la série documentaire «Ruthless Aggression» de la WWE; qui a plongé dans le phénomène sans partager beaucoup de détails du point de vue des fans. Il serait utile que vous ayez vu le documentaire, bien que je revienne sur certains des points soulevés de toute façon. Et avec cette petite introduction terminée, commençons peu de temps après que Cena a remporté le championnat de la WWE à WrestleMania 21.

Regardez la playlist de la WWE: “Ruthless Aggression” de John CenaLe jouet Spinner

Le documentaire partage des points forts sur la ceinture tournante du championnat de la WWE; en particulier la réaction négative de superstars comme le Big Show. De nombreux fans ont ressenti la même chose, car le championnat de la WWE autrefois grandiose (incontesté) avait été réduit à un jouet pour enfants. Des légendes comme Stone Cold Steve Austin ont présenté leurs propres ceintures, mais elles n’ont été utilisées que pendant une courte période. Néanmoins, des modèles comme la ceinture Smoking Skull (et la ceinture personnalisée de The Rock qui n’a jamais été diffusée à la télévision) se sont révélés extrêmement populaires auprès des fans. Cependant, la fileuse n’a pas été aussi bien reçue des fans plus âgés et des lutteurs. John Cena a partagé ce qu’il en pensait à l’époque, affirmant qu’il sentait que la ceinture précédente avait l’air «fade» et avait besoin d’une cure de jouvence.

Ce commentaire en soi est un peu polarisant. Les fans ont de bons souvenirs de sa détention par de grands noms comme: The Undertaker, Hulk Hogan, Kurt Angle, Brock Lesnar et ‘Latino Heat’ Eddie Guerrero. Est-il juste de minimiser le titre remporté par Eddie après des décennies de travail acharné et de dévouement? Changer la ceinture des États-Unis en filature n’était pas si mal, car cela jouait bien pour son gimmick de rappeur au talon. Un soulèvement temporaire sur une ceinture traditionnelle à mi-carte a été accepté (bien qu’il y ait encore des critiques), mais changer le Championnat de la WWE de la même manière? Cela ressemblait plus à un moyen de «retirer» à ses dépens. Ce faisant, le rappeur «underground» a donné l’impression de se vendre. Il ne fallut pas longtemps avant que les fans commencent à le désigner comme l’élu de Vince, ou le golden boy.

Crise d’identité

John Cena a connu une grave crise d’identité au début des années 2000 qui a failli le faire virer. Heureusement, il a été sauvé quand une opportunité s’est présentée de ressembler (mais pas aussi sombre) à un personnage de style Eminem. Après quelques années, cependant, il s’est senti obligé de dire à Vince “Nous devons mettre fin à ce truc de rappeur”; comme il a vu le public cible de la WWE se pencher davantage sur les jeunes enfants. Après tout, un modèle ne devrait probablement pas faire de rap sur les organes génitaux et enseigner des mots grossiers aux enfants à utiliser sur le terrain de jeu; même si d’autres lutteurs n’étaient de «mauvais modèles» que quelques années auparavant.

La décision audacieuse est peut-être devenue la plus polarisante de sa carrière. Tout ce que les fans ont adoré: «Word Life», le bling, «Dr. De Thuganomics », tout a été retiré et remplacé par quoi? Un jort en marine? Il est passé de la livraison de nouveaux documents chaque semaine à un peu comme un père qui utilise les mêmes vieilles blagues boiteuses. Et cela a dérouté de nombreux fans, car le changement n’a jamais été expliqué à la télévision. Imaginez si, par exemple, Hulk Hogan a cessé de dire ses prières et de manger ses vitamines dans les années 80? Et si ‘Stone Cold’ redevenait ‘The Ringmaster’ en 1999? Qu’est-ce que The Rock sans ses slogans?

Vous ne pouvez pas mettre un gars par-dessus, enlever tout ce qui l’a emporté et vous attendre à ce que tout le monde aime l’ombre de ce qu’il était avant. C’est trop demander, et ceux qui ont compris l’hypocrisie se sont fait entendre. À l’avenir, la WWE n’avait rien de mieux pour lui, mais attendait naïvement que les fans acceptent cette nouvelle version propre et grinçante. Il ne lui restait plus que le slogan «Vous ne pouvez pas me voir». Et aussi, bien qu’il n’ait jamais servi .. il a salué la foule comme le marin qu’il a joué dans un film? Très bien alors.

“Vous ne pouvez pas lutter!”



La seule chose qui m’a le plus frappé? C’était son style de catch. De toute évidence, nous avions été gâtés par des gens comme Bret Hart, Shawn Michaels, Kurt Angle, Chris Benoit et Eddie Guerrero; sa façon de travailler s’est donc avérée difficile à apprécier. Alors que plusieurs lutteurs sont connus pour avoir des versions des “Five Moves Of Doom”, Cena était si faux qu’il est sans doute aussi célèbre qu’il est insultant. Ce que Cena a réussi à faire, c’était de faire de cette routine une épreuve hebdomadaire pour beaucoup. Jetons un œil à son ensemble de mouvements:

MovesetGrèves: Ses coups de poing et coups de pied semblent lents et se connectent à peine la plupart du temps.Hurricanrana: Rarement utilisé, mais ne coule pas comme d’habitude. Scott Steiner fait toujours mieux le Frankensteiner que Cena n’a jamais fait d’ouragan.Dropkick: Comparez avec Randy Orton, AJ Styles ou Dolph Ziggler, et vous comprendrez pourquoi il n’aurait jamais dû utiliser cela.Exécution du bloc d’épaule bondissant: Le fait que ses adversaires doivent prendre deux blocs d’épaule d’aspect faible en succession rapide fait grogner les fans d’anticipation. Le voir manquer, c’était comme un petit miracle.Side slam: Le fait que son adversaire soit obligé de rater une corde à linge pour la mettre en place? Amène le faux à un tout autre niveau.Five Knuckle Shuffle: Quand j’ai vu cela pour la première fois, ma réaction a été: “Il fait une version lamer de The People’s Elbow”. Le mouvement du Rock a été flashy, spontané et les foules ont adoré. Ce n’était qu’une pâle imitation de ce qui aurait dû être unique.STF (U): Je ne pense pas que Cena ait jamais verrouillé cela correctement. Il plaçait sans serrer ses bras autour du visage de son adversaire, mais ne l’a jamais accroché avec une réelle adhérence. Regardez «Regal Stretch» ​​de William Regal pour voir comment cela doit être fait.FU / AA: J’aime ce mouvement. Cependant, comparez-le au Death Valley Driver de Tommy Dreamer ou au F5 de Brock Lesnar (les noms de configuration et d’origine sont similaires), et vous pouvez voir à quel point ce n’est pas trop spectaculaire. Devrait être plus un mouvement de marque menant à un finisseur.Pas de vente



John Cena avait un long chemin à parcourir à ses débuts en tant que champion de la WWE. Il a été mis à l’honneur, principalement à cause du départ de The Rock, Steve Austin, Brock Lesnar, Goldberg et Kurt Angle; avec le triste décès d’Eddie Guerrero. Il est sûr de dire qu’il est devenu “L’Homme” quelques années avant d’être vraiment prêt. Il est rapidement tombé sur le schéma de travailler le même match semaine après semaine, et les fans ont commencé à chanter “You Can’t Wrestle!”. The Rock avait également sa part de ennemis pour avoir fait la même chose à son apogée, mais au moins il pouvait se rabattre sur son caractère fort.

L’équipe de réservation a souvent masqué les faiblesses de The Rock en le plaçant dans des matchs de type No DQ, mais la programmation PG (Cena a eu son match le plus sanglant contre JBL en 2005) signifiait que Cena ne pouvait pas être couvert de la même manière. Non seulement cela, mais il avait un autre trait ennuyeux. Il ne vendrait pas offensé après avoir travaillé pendant tout le match, exécuter rapidement ses mouvements, gagner le match et continuer à ne pas vendre pendant la célébration. Cette démonstration répétée de non-vente est devenue connue de beaucoup comme «Super Cena», et cela s’est produit d’innombrables fois avec différents adversaires. Chants of ‘Boring!’, Est progressivement devenu ‘Same Old S ** t!’

Coup d’un soir

Alors que la haine se préparait depuis des mois, le seul événement pour cimenter l’héritage polarisant de Cena dans la pierre s’est produit lors du fameux PPV 2006 nommé ECW One Night Stand. Pourquoi la WWE a décidé que c’était une bonne idée? Je ne le saurais jamais. Quelqu’un devait fumer la cachette de RVD, car elle était totalement imprudente et demandait des ennuis. L’année précédente, la WWE a diffusé ce que je considère comme l’un des plus grands PPV qu’ils aient jamais produits. ECW One Night Stand 2005, était la plus grande lettre d’amour imaginable pour les fans d’ECW. Et même avec les «envahisseurs» Raw & SmackDown de la WWE qui cherchent à gâcher la fête, ils ont servi de talons parfaits dans une histoire culminant avec «Stone Cold» Steve Austin menant les originaux ECW à la victoire. Il n’aurait pas pu être mieux réservé, et beaucoup s’attendaient à quelque chose de similaire pour l’itération de 2006.

Avance rapide jusqu’à un an plus tard … et soudain, la WWE veut réserver Jerry Lawler, Kurt Angle, Randy Orton, Edge, Lita et John Cena (dans l’événement principal) dans l’émission? Les fans d’ECW ne voulaient rien de tout cela, tout ce qu’ils voulaient, c’était les originaux. Ce qui aurait pu être une autre nuit mémorable d’action extrême, s’est transformé en un étrange hybride mi-ECW, mi-WWE avec des résultats mitigés. Enfer, ils ont même eu Eugene apparaître comme un talon pour que le Sandman puisse lui faire peur. Dans la préparation, Mick Foley a insulté les fidèles ECW hardcore avec une promo de tournage travaillé, tournant le talon pour que lui, Edge et Lita puissent sortir ECW Originals Tommy Dreamer, Terry Funk et Beulah; ce qu’ils ont fait pour une raison quelconque. La seule grâce salvatrice de ce PPV? Je dirais que c’était l’événement principal. Cependant, il est venu avec un sacrifice inutile.

“Si Cena gagne nous émeute!”

John Cena devait affronter le champion ECW Rob Van Dam, avec seulement le championnat de la WWE sur la ligne devant une salle de bal Hammerstein bondée. Ce faisant, la WWE l’a mis en place comme l’antithèse de ce que ECW représentait. Sans essayer de le construire comme le talon .. ils ont essentiellement jeté Cena dans la fosse aux lions avec un bâton émoussé. John ne pouvait rien faire de bien, car il n’arrêtait pas de renvoyer sa chemise avec dégoût par une foule hostile. Je ne gâcherai pas ce qui s’est passé à la fin, mais il est sûr de dire que les fans sont rentrés chez eux heureux.

Cependant, la suite n’était pas ce que la WWE voulait. Les fans d’ECW ont confirmé qu’il était «cool» de détester Cena. Avant ce spectacle, il y avait peu de chance que la WWE ait pu sauver quelque chose. Avec quelques ajustements, ils auraient pu trouver un moyen de le rendre plus sympathique. Mais non, ce match a mis en lumière un problème sous-jacent que la WWE n’avait pas résolu depuis que Cena avait remporté le championnat un an auparavant. Et quand les fans ont scandé «F You Cena» à WrestleMania 22? J’ai été quelque peu surpris, mais j’ai supposé que c’était une phase qui finirait par s’éteindre. Avec One Night Stand, la WWE avait effectivement enfoncé Cena dans un trou dont ils ne pouvaient plus le sortir.

Le silence tue



La WWE ne savait pas quoi faire. Ils ont tout essayé pour récupérer Cena, mais plus ils poussaient, plus les fans résistaient. C’était déroutant. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils poussaient un gars qui était si clairement détesté malgré qu’il ne joue pas le talon. Après un certain temps, la WWE a commencé à ignorer les réactions mitigées. De façon agaçante, les commentateurs ont ignoré le fait que les foules lançaient des rochers d’obscénités au champion. Cela a provoqué une certaine frustration de ma part, car j’avais l’impression que la WWE n’écoutait plus. Étant fan depuis des années, j’ai cherché des alternatives car ce n’était pas juste de voir ce que l’entreprise était devenue.

Après ne pas avoir regardé la WWE pendant environ six mois, j’ai écouté et vu Cena se prélasser dans la gloire de sa relation amour / haine. Et puis cela m’est apparu. La WWE ne se souciait pas de la façon dont nous avons réagi … il s’agissait de susciter toute sorte de réaction. Dire aux autres fans “Si vous détestez tellement Cena, ne réagissez pas à lui”, mais cela tomberait dans l’oreille d’un sourd parce que c’est tout ce qu’il a sous leur peau. Il y a encore des fans qui aimeraient être là quand il reviendra pour la nouveauté de le huer; quelqu’un cue le “Let’s Go Cena, Cena Sucks!” chant. Ce que le personnage de John Cena m’a vraiment appris, c’est que le silence tue. Aucune réaction n’est un destructeur bien plus grand que le son de la haine bourdonnante.

Réservation

Voici une liste de six fois où nous avons peut-être remis en question la réservation de John Cena par la WWE:

– Cena a admis qu’il avait fait une erreur en poussant à changer l’arrivée entre le Nexus et son équipe à SummerSlam 2010. Ce serait sûrement la plus grande victoire du Nexus de leur carrière. Edge et Chris Jericho ont estimé que ce n’était pas le bon appel, mais Vince s’est rangé du côté de Cena et l’équipe n’a jamais récupéré.

– ‘Once In A Lifetime’ Rock vs Cena a dû être répété deux fois, car Vince et / ou Cena ont estimé qu’il était nécessaire de récupérer la victoire. Après avoir travaillé quelque chose de similaire l’année précédente, The Rock avait l’air moins que ravi tout en levant le bras de Cena dans la victoire.

– À la grande frustration de nombreux fans, Cena a été réservé dans la majorité des principaux événements PPV tout au long de 2012; malgré CM Punk étant Champion de la WWE. * Cena 9-3 Punk *

– Après que Rey Mysterio a remporté son seul championnat de la WWE en battant The Miz lors d’une finale de tournoi, Cena a exigé un tir au titre (Punk a «quitté la société» et il devait une revanche) le même soir et Triple H l’a accordé. Cena a vaincu Mysterio et les fans ont secoué la tête avec incrédulité alors que Rey lui témoignait du respect.

– Le programme avec Rusev a aidé le Bulgare en 2015, mais il a perdu tellement de fois contre Cena qu’il a encore du mal à être pris au sérieux cinq ans plus tard.

– Après une belle course pour The Wyatt Family (battant The Shield et Cena dans une cage en acier), tout l’élan s’est éteint lorsque Bray Wyatt a perdu sa séquence de victoires à WrestleMania XXX. Quelques mois plus tard à Payback, Cena a littéralement enterré Wyatt sous l’équipement électrique dans un Last Man Standing. La famille Wyatt a été dissoute et réunie plus tard, mais elle n’a plus jamais semblé constituer une menace sérieuse pour Cena, The Rock ou quiconque au sommet de la chaîne alimentaire.

JR blâme la surexposition et le manque de méchants



“Est-ce que Cena est le coupable pourquoi la WWE ne peut pas développer un héros viable ou, plus important encore, des héros pour supplanter le champion à 15 reprises qui a tiré le wagon pendant plus d’une décennie?”

Jim Ross est devenu un contributeur foxsports.com pour NCAA Football et Oklahoma Sooners en 2014. Ce faisant, il a également écrit quelques articles sur la lutte. Cela comprenait un article sur John Cena, l’homme qu’il avait personnellement signé avec un contrat de la WWE en 2001. Avec un œil pour le talent, JR a dit à Vince McMahon qu’il venait de signer quelqu’un qui participerait à l’événement principal WrestleMania au cours des cinq prochaines années; et c’est exactement ce qui s’est passé.

Il discute de certaines des raisons des réceptions polarisantes de John Cena. Cela inclut d’être à la télévision chaque semaine toute l’année, et la WWE n’a pas réussi à construire des talons viables pour le défier pour la première place. De plus, il note de façon intéressante que lui tourner le «talon» n’aurait pas de sens, car 1) ce serait une mauvaise affaire et 2) il n’y aurait personne pour le remplacer dans ce rôle. Vous pouvez trouver l’article de Jim Ross sur le lien suivant:

Cena est une figure polarisante à cause de l’échec de la WWE à construire autour de lui

Héritage



La WWE a continué de s’étendre malgré le passage à PG, la controverse entourant les commotions cérébrales non traitées et la perte de plusieurs de leurs plus grandes stars. Les fans ont continué à affluer malgré tout et les marges bénéficiaires ont grimpé en flèche. Tout cela, tout en s’éloignant de l’immense popularité acquise à l’époque de l’attitude. Une toute nouvelle génération a grandi en admirant Cena, Orton, Batista, Edge, CM Punk et The Miz. Et dans les décennies à venir, beaucoup regarderont en arrière et salueront John Cena comme l’une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps.

Nous savons déjà comment il a aidé à soulever l’entreprise en temps de besoin. Et tandis que la WWE a dû réduire les choses pour s’adapter aux poursuites et autres complications, Cena s’est adapté à cet environnement et l’a fait sien. Sa charge de travail était extrêmement élevée et il n’a vendu majestueusement aucune forme de frustration. Bien qu’il ait initialement obtenu une certaine négativité des vestiaires, il les a convaincus avec une éthique de travail implacable. Bien qu’une grande partie de ce qu’il ait fait soit répétitif, il faisait comme demandé et le maniait mieux que la plupart. Et il s’est toujours attaché à qui il était pendant des années de fans plaidant pour un virage au talon, parce qu’il ne voulait pas laisser tomber les enfants. Il a collé à ses armes, et à un certain niveau, nous devrions tous respecter cela.

Conclusion

Ce qui est évident après un retour sur sa carrière, c’est que John Cena est l’un des travailleurs les plus fidèles de l’histoire de la WWE. Il peut avoir ses détracteurs, mais la preuve est là pour tout voir. Si Cena n’avait pas été une attraction, ses ventes de marchandises n’auraient pas été suffisantes et les dirigeants de la WWE auraient commencé à chercher ailleurs. Son travail caritatif est inégalé, et je suis sûr qu’une grande partie de la jeune génération lui manque cruellement. À son retour, j’espère que la WWE l’utilisera à bon escient en mettant sur l’avenir. Après tout, une victoire sur un seize fois champion du monde semble bonne dans le curriculum vitae de la prochaine star. Rien de moins mériterait une réaction polarisante.

Cena a eu une carrière riche en histoire et la moitié du temps, j’ai essayé de ne pas y prêter trop d’attention. Son seul crime met si longtemps à nous montrer son véritable potentiel. Je déteste le personnage .. mais l’homme derrière le personnage? Est un gars cool. Je suis sûr qu’il repensera à tout cela et sourira comme un chat du Cheshire, juste pour agacer les ennemis. Cela dit, si vous croyez qu’il y a quelque chose que j’ai oublié? Veuillez me le faire savoir dans les commentaires et j’envisagerai d’ajouter des exemptions majeures. Une grande partie de cela peut être connue de certains d’entre vous, mais si cela aide même une seule personne à mieux comprendre John Cena? Ensuite, je dis mission accomplie. Merci beaucoup d’avoir lu! Et voici un spectacle solide à WrestleMania 36.

