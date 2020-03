John Cena réagit en regardant 205 en direct de la foule

John Cena était au Friday Night Smackdown hier soir et a eu une confrontation avec Bray Wyatt en vue de WrestleMania 36. John Cena était également présent pour regarder 205 Live être enregistré. La WWE a publié un clip sur les médias sociaux rattrapant Cena de la zone technologique.

Cena a dit que c’était quelque chose qu’il avait souvent rêvé de faire. «Regardez cela en direct. Il n’y a pas d’expérience comme ça. Un gars comme moi ressort parfois dans la foule. Je me démarque définitivement dans la foule aujourd’hui parce que je suis la foule, mais je suis dans le domaine de la technologie et en raison des circonstances, je reçois le plaisir de regarder cela en direct. Maintenant, j’ai l’habitude de jouer devant une foule, donc je suis une recrue dans tout ça. Je regarde les pros et je prends des notes. C’est génial.”

Hier soir, @JohnCena a dû faire quelque chose qu’il avait envie de faire pendant un certain temps, regardez @ WWE205Live LIVE du public! # 205Live pic.twitter.com/9dtynXAIuv

– WWE (@WWE) 14 mars 2020