John Cena rejoint NWO dans le match fou de la WWE WrestleMania 36 Firefly Fun House

WrestleMania 36: Le match “ Boneyard ” du supercamp de la partie 1 a à juste titre remporté les applaudissements car il nous a pris pour une (peut-être la dernière) balade de carnage de cimetière, et les attentes étaient donc anormalement élevées que la cinématique similaire Firefly Fun House de la deuxième partie puisse livrer dans une égale mesure.

Sans doute, il les a dépassés, offrant un train fantôme vraiment bizarre mais vraiment brillant de solipsisme psychologique et d’auto-réflexion.

Tout au long du «match», si l’on peut dire, The Fiend a soumis sa carrière de bête noire à de nombreuses projections de son passé, ainsi qu’à des manifestations de ses peurs intériorisées. Si ça sonne bien, c’est parce que ça l’était.

De tels fantômes incluaient John dans un équipement ressemblant étroitement à sa première tenue, et le snapback et les chaînes de son époque Thuganomics de base. L’illusion la plus brillante est peut-être venue des dernières étapes du spectacle, lorsque The Fiend a forcé Cena à réfléchir à un sujet répété tout au long de sa carrière: la tentation de tourner les talons face à un contre-coup perpétuel, à la Hulk Hogan en 1996.

À un moment donné, The Fiend, paré dans le rouge et le noir du nWo wolfpac, a présenté Cena du ring. Ses paroles ont été reprises par l’ancien honcho de la WCW, Eric Bischoff, lors de la découpe de l’écran d’un ensemble Nitro de 1997. Hors valse John en tant que champion d’un genre différent: Hollywood Hogan.

Cena a imité les styles nWo de Hulkster sur la rampe, nous donnant une réalité alternative dans laquelle le babyface éternel s’est tourné vers le côté obscur, un peu comme le changement impensable de Hogan lorsqu’il a formé le Nouvel Ordre Mondial. C’était, en un mot, sublime.

Le tourment psychologique a finalement atteint Cena, alors qu’il était pris dans la griffe mandibule du démon et épinglé. Après le match, Titus O’Neil a fait écho aux sentiments de beaucoup, s’exclamant: “Je ne sais pas ce que je viens de voir.”