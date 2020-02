John Cena répond aux récents commentaires de BTS à son sujet

Nous avions précédemment rapporté ici sur eWn que les BTS (groupe K-pop) sont de grands fans de John Cena. Jimmy Fallon a récemment parlé au groupe et ils ont révélé qu’ils étaient de grands fans de la WWE et de Cena. Lorsqu’on leur a demandé s’il y avait une personne qu’ils aimeraient rencontrer et qu’ils n’ont pas encore, ils ont immédiatement mentionné John Cena.

Maintenant, Cena a répondu à leurs commentaires dans un nouveau tweet, que vous pouvez voir ci-dessous:

Pardonnez ma langue mais SAINT SH * T !!! @jimmyfallon comme si je ne pouvais plus t’aimer !! @bts_bighit @BTS_twt sont d’énormes fans de @WWE !! 🤯🤯🤯 J’espère qu’un jour nous pourrons nous rencontrer !! Tu es incroyable Jimmy Fallon! @FallonTonight #BTSArmy https://t.co/jTC6u4uWYw

– John Cena (@JohnCena) 25 février 2020