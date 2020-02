John Cena sera un acteur majeur de la WWE Wrestlemania 36

Super Showdown et le tout prochain épisode de Smackdown pourraient changer le teint de Wrestlemania 36, ​​de manière considérable. Le match spéculé pour le Main Event entre Roman Reigns et The Fiend Bray Wyatt ne serait plus d’actualité après la confirmation de John Cena lors de la “série de spectacles”.

Il est maintenant prêt à jouer dans un match beaucoup plus grand que prévu et ce pourrait même être le dernier de la carte de match Wrestlemania.

Selon les derniers rapports de The Dirty Sheets, John Cena contre Elias ne se produit pas à Wrestlemania 36. En fait, ce n’était jamais le plan du plus grand spectacle, de toute façon tuant les rumeurs d’un match “décevant”.

Il a été ajouté qu’il sera une partie importante de Road to Wrestlemania qui pourrait se retrouver face à Goldberg ou à «The Fiend» Bray Wyatt le 6 avril, au moment de la rédaction de cet article.

VENDREDI SUIVANT sur #SmackDown! @JohnCena pic.twitter.com/j4JfrEfvGt

– WWE (@WWE) 22 février 2020

Cela dépend du résultat de l’événement principal Super Showdown 2020 où Goldberg défie The Fiend pour le championnat universel, ce soir. Si Goldberg remporte le titre pour la deuxième fois de sa carrière, il serait réservé soit John Cena ou Roman Reigns à la vitrine des immortels.

Même s’il ne gagne pas le match, il est possible que la WWE le réserve dans un match de rêve contre Cena, ce qui rend les spéculations vraies.

Avez-vous hâte de voir John Cena revenir ce vendredi sur #SmackDown? pic.twitter.com/z2LkU0Ilm1

– Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ Mckenzieas93) 26 février 2020

À partir de maintenant, John Cena est prévu de faire son retour sur Smackdown de cette semaine au TD Garden Arena de Boston, Massachusetts. Il comparaîtra pour faire connaître ses plans de Wrestlemania au monde.

On s’attend à ce qu’il commence par l’Elimination Chamber alors qu’il annonce son entrée dans le match de gadget qui doit avoir lieu le 8 mars. Cela déterminerait le concurrent numéro un pour le championnat universel.

À l’heure actuelle, Roman Reigns est le nom préféré pour remporter le match Elimination Chamber pour gagner le droit d’affronter le champion universel à Wrestlemania. Mais qui sait si la WWE a conservé une tournure dans l’histoire sous la forme de John Cena.

Championnats. Freestyles. #Agression impitoyable.

Avant que @JohnCena ne revienne à #SmackDown, revivez ses plus grands moments sur la marque bleue! # WWETop10 pic.twitter.com/9jAU6vLSzX

– WWE (@WWE) 19 février 2020

La source a suggéré que Cena figurait en bonne place dans la première production de documents marketing WrestleMania 36 qui seront placés autour de Tampa – sur des lampadaires, des panneaux d’affichage et à l’aéroport. Donc, nous ne pouvons que nous demander si le chef de cénation revient immédiatement sur la scène principale de l’événement.