John Cena s’est fiancé?

L’amour est-il un travail?

C’est la question que nous avons posée lorsque le couple pro-catch John Cena et Nikki Bella se sont séparés en avril 2018, moins d’un an après que “ The Face That Runs The Place ” avait proposé à Bella sur le ring à WrestleMania 33, et cela on dirait que nous avons enfin notre réponse. Pour Cena, l’amour est un tournage.

On spécule que Cena et son partenaire Shay Shariatzadeh sont maintenant fiancés pour se marier, avec Lords of Pain notant que le couple a récemment été vu au Belmont Park de San Diego, avec Shariatzadeh portant un gros anneau gras. En plus de cela, l’activité Instagram de Cena a été assez suggestive ces derniers temps: –

Cependant, rien n’a encore été confirmé, alors prenez tout cela avec une pincée de sel.

Cena et Shariatzadeh sont ensemble depuis au moins mars 2019. C’est à ce moment-là qu’ils ont été repérés pour la première fois en public, avec le duo vu traîner à plusieurs reprises dans la région de San Diego depuis lors. Ils ont récemment été photographiés avec Seth Rollins et Becky Lynch lors de la première du film Dolittle.

Quoi qu’il en soit, voici Cena, Shariatzadeh et une longue vie heureuse et saine ensemble.