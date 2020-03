John Cena Vs. Le démon pour obtenir un “traitement de film à part entière”

WWE.com

La “ Showcase of the Immortal’s ” de la WWE ne devrait pas aller à Hollywood avant 2021, lorsque WrestleMania 37 diffusera depuis le comté de Los Angeles, bien qu’il semble que la promotion soit sur le point d’être cinématographique avec l’un des plus grands matchs de cette année.

C’est selon un nouveau rapport de Gorilla Position affirmant que John Cena contre ‘The Fiend’ Bray Wyatt “obtiendra un traitement de film à part entière avec un look and feel unique.” Ils font référence au choc de la maison des horreurs de Wyatt en 2017 avec Randy Orton, ajoutant que le match de Cena sera probablement filmé dans un entrepôt.

The House of Horrors a été l’un des matchs les plus décriés de son année à la fin d’une querelle mise en lumière par Bray projetant des insectes sur la toile de ‘Mania 33. Les choses pourraient devenir super farfelues avec Cena contre Wyatt, bien que ce ne soit pas le seul’ Le match de Mania 36 sera tourné en dehors du Performance Center, avec la stipulation ambiguë “Boneyard” de The Undertaker et AJ Styles, qui suscite toutes sortes de spéculations.

WrestleMania 36 sera enregistré à divers endroits ce mercredi et jeudi, ce qui signifie que des détails sur ce combat cinématographique Wyatt / Cena pourraient voir le jour avant la diffusion de “ The Show of Shows ” les 4 et 5 avril.