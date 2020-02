John Morrison commente Briser le visage de Joey Mercury, ses objectifs à la WWE, plus

Lors d’un récent entretien avec TalkSport, John Morrison a commenté son retour à la WWE, ses objectifs maintenant qu’il est de retour, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur ses objectifs à la WWE: «J’ai beaucoup réfléchi à cette question spécifique et, clairement, la réponse simple est que je veux organiser l’événement principal WrestleMania. Je veux raconter les meilleures histoires avec les meilleures personnes. Je veux faire ces choses. Mais ce sont les réponses que vous pouvez quantifier et écrire et dire que je l’ai fait, ceci et cela, mais cette fois-ci, mes objectifs sont un peu plus difficiles à quantifier. Je veux être la meilleure version de moi-même, je veux raconter les meilleures histoires avec les meilleurs interprètes et je veux créer des moments dont les gens se souviennent et leur faire ressentir des choses. L’une des choses qui m’ont énormément dérangé lors de ma précédente course, c’était d’avoir ces idées en tête, des idées concrètes: je veux être dans l’événement principal de WrestleMania, je veux avoir ce match avec ce gars. Et vous vous rendez compte que beaucoup de choses sont hors de votre contrôle. Bien sûr que je le veux et c’est pourquoi je suis de retour. Pour être le meilleur talent, pour obtenir cet événement principal «Mania. Mais dans le passé, le tournage a conduit à des années malheureuses. Rester motivé en formulant mes objectifs différemment cette fois-ci, au lieu de dire que je veux participer à l’événement principal WrestleMania, je veux donner le meilleur résultat que j’ai jamais eu à ‘Mania. Je veux être la meilleure version que j’aie jamais été. Je veux faire de meilleurs mouvements et par de meilleurs mouvements, je veux dire les schémas de mouvement et l’intégration de ces mouvements dans un match avec le timing – c’est le genre de chose que je veux montrer et réaliser dans cette course par opposition aux choses que vous pouvez facilement écrire sur une pièce de papier.”

En faisant partie du match de classement où Joey Mercury s’est cassé le visage: “Si vous regardez le match en arrière, nous avons tous les deux été touchés par l’échelle et j’ai eu beaucoup de chance, mais je n’ai pas vu à quel point Joey a été touché parce que nous avons essentiellement débordé du ring sur les côtés opposés. Nous sommes donc tous les deux en baisse et je suis resté en baisse pendant un bon moment. Et puis j’ai commencé à chercher Joey parce que nous allions retourner sur le ring et commencer à battre les gens, et je n’ai pas vu Joey. Ensuite, j’ai levé les yeux et je l’ai vu en haut de la rampe aidé par des EMT et je ne savais toujours pas à quel point c’était mauvais. Donc, il y avait beaucoup d’improvisation dans le match, le match s’est terminé et j’étais inquiet pour Joey et ce qui s’était passé. Je voulais monter dans les coulisses et au moment où je l’ai fait, son visage ressemblait à une momie. Ils ont complètement enveloppé sa tête. Donc je ne l’ai toujours pas vu jusqu’à ce que je voie une rediffusion et que je sois choqué. Je n’ai jamais vu autant de sang sortir rapidement de quelqu’un. C’était horrible. J’ai emmené Joey à l’hôpital et je suis resté là pendant qu’il avait, je ne sais même pas combien de points de suture. Il avait sa cartouche cousue ensemble, son os orbital était cassé, il avait des points de suture sur la cartouche juste pour retrouver son visage aussi. C’était rude. »