John Morrison commente l’organisation de l’événement Super ShowDown, qui se produit en Arabie saoudite

Lors d’un récent entretien avec Nouvelles arabes, John Morrison a commenté le travail de l’événement WWE Super ShowDown, la popularité de l’événement en Arabie saoudite, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur son match Super ShowDown: «Je suis ridiculement excité d’être en Arabie saoudite, mais c’est le match le plus important depuis mon retour à la WWE. Kofi et Big E (The New Day) ne sont pas une blague. Ils sont individuellement talentueux et ensemble, ils sont très dangereux. Pour que The Miz et moi les battions, nous devons nous concentrer à 100% et nous devons être au top de notre jeu. C’est ce que je compte faire. “

Sur la popularité de l’événement en Arabie Saoudite: «Un événement comme Super ShowDown est quelque chose auquel les familles peuvent aller et ressentent vraiment l’électricité et l’excitation de la WWE. Quand je grandissais en regardant WrestleMania et que j’allais voir des événements de la WWE Live quand j’étais enfant avec mon père et mes amis, c’est en partie pourquoi je suis tombé amoureux de la lutte et pourquoi je le fais aujourd’hui. Un spectacle comme Super ShowDown a le pouvoir de capturer l’imagination des gens. »

Sur la scène internationale: «Faire des spectacles en dehors des États-Unis est si important. C’est pourquoi nous sommes appelés World Wrestling Entertainment. C’est aussi une véritable expérience de liaison pour le fichier de voyager ensemble. J’ai hâte de passer du temps avec tout le monde pendant ce voyage. La carte que nous avons pour Super ShowDown est comme une carte WrestleMania. Les participants sont des stars. Ce sont des matchs que vous pourriez même ne jamais voir aux États-Unis. »

Sur l’essai de talents qui se déroule dans la ville: «C’est une opportunité incroyable et le meilleur conseil que je puisse donner aux personnes qui souhaitent participer à l’essai est de se mettre à niveau physiquement et mentalement, de comprendre l’entreprise dans tous les aspects que vous pouvez, et lorsque vous y arriverez, vous n’aurez rien se préoccuper de.”