Johnny Gargano commente la différence entre NXT et les listes principales

Lors d’une récente édition du podcast «After the Bell», Johnny Gargano a commenté la différence entre NXT et la liste principale, RAW et SmackDown étant plus stressants et plus. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du podcast ci-dessous:

Sur la différence entre NXT et la liste principale: “Je dirais que c’est très différent. C’est peut-être parce que je suis tellement ancré dans le système NXT et que je connais notre – essentiellement notre équipe de rédaction, notre équipe créative, tous les gars de la caméra, tous ceux qui travaillent dans les coulisses. De plus, c’est à Full Sail chaque semaine, et à 10 minutes de mon appartement à Orlando, donc c’est sympa. Le calendrier de voyage n’est donc pas aussi chargé que Raw et Smackdown. Mais il y a un sentiment d’urgence, le même sentiment d’urgence sur Raw et Smackdown, c’est juste différent. J’ai l’impression que c’est beaucoup plus stressant sur RAW et Smackdown pour une raison étrange. Mais dans NXT, je me sens comme chez moi, et j’ai l’impression d’être très, très à l’aise. Donc je pense que c’est la plus grande différence pour moi, alors ce que j’ai ressenti. Là-bas, c’est juste très, je ne sais pas. Comme, il y a un million de personnes. Il y a littéralement un million de personnes que je n’ai jamais vues – je vois tout le temps de nouvelles personnes quand je suis dans les coulisses de Raw et Smackdown. NXT, c’est comme un environnement familial où je connais tout le monde, donc je pense que c’est le plus grand changement. “

En partageant le vestiaire et la scène NXT avec des gars qu’il connaît depuis des années: “Je pense que c’est le plus cool, nous en parlons tous depuis tant d’années. Comme vous l’avez mentionné, nous nous connaissons depuis 12 ans environ. Je connais beaucoup de gars qui sont sur la liste NXT depuis probablement 10 ans aussi. Et tout est rempli de gars qui ont parlé de ce moment. Vous avez parlé de vous rendre à la WWE et de faire ce que nous faisons. Et je pense que c’est aussi une chose sauvage, c’est que nous faisons juste ce que nous faisons. Ce n’est pas comme si aucun de nous n’avait changé autant. Ce n’est pas comme si nous devions être complètement reconditionnés, ou réoutillés, ou renommés ou quelque chose comme ça. Il s’agit en grande partie de faire ce que nous avons fait aux Indes, de le faire à la télévision nationale. C’est fou que je puisse faire ça avec des gars que je considère comme des amis, des gars que je considère proches de moi. Et c’est ce que j’ai mentionné à propos de NXT comme une famille. C’est comme ça dans nos vestiaires aussi. Et c’est ce que j’aime le plus. “

(h / t – 411 Lutte)