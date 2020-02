Johnny Gargano explique pourquoi NXT devrait être considéré au même niveau que Raw et SmackDown

Johnny Gargano a réalisé une interview avec TMZ Sports où il a fait savoir qu’il pensait que les fans devraient voir NXT au même niveau que Raw et SmackDown.

Il pense également que les termes «liste principale» et «développement» devraient être supprimés.

“C’est BS. Ce sont des ordures, et c’est quelque chose que moi et beaucoup de gars avons travaillé pour dissiper pendant très longtemps. Quiconque utilise les mots «liste principale» pour parler de Raw et SmackDown, que diriez-vous de regarder l’émission mercredi soir. Vous verrez la vraie liste principale. Vous verrez le meilleur spectacle de catch de la planète. Vous verrez le meilleur vestiaire de la planète dirigé par moi. »