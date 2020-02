Johnny Gargano SHOOTS On WWE “Main Roster” Perceptions

WWE

Hier, Johnny Gargano a mené une interview strictement incarnée avec TMZ, au cours de laquelle il a eu des mots forts et forts pour les personnes qui utilisent des termes tels que “marque de développement” et “ligues mineures” lorsqu’ils parlent de NXT.

Voici le clip pertinent: –

Gargano annonce ce qui suit à ce sujet: –

“C’est des conneries! C’est des ordures complètes et c’est quelque chose que moi et beaucoup de gens avons travaillé pour dissiper pendant très longtemps. Quiconque utilise les mots” liste principale “pour parler de Raw et SmackDown … comment à propos de vous regarder le spectacle mercredi soir? Vous verrez la vraie liste principale. Vous verrez le meilleur spectacle de lutte sur la planète. Vous verrez le meilleur vestiaire de la planète dirigé par moi. “

La tendance haussière de Johnny vient de son récent virage au talon à TakeOver: Portland, où il a coûté à Tommaso Ciampa, ami devenu ennemi devenu ami, le championnat NXT lors du principal événement de la nuit avec Adam Cole. Le duo pourrait désormais s’affronter le week-end de WrestleMania 36 à Tampa, Ciampa supprimant une promo p * ssed-off sur NXT la semaine dernière.

Gargano n’était pas sur NXT lui-même la semaine dernière. Ciampa est sur le point de lutter contre la théorie d’Austin ce mercredi prochain, alors peut-être que Johnny apparaîtra pendant cela.