Johnny Gargano Vs. Tommaso Ciampa se prépare pour NXT le 8 avril

WWE

Johnny Gargano et Tommaso Ciampa vont enfin régler leur rivalité de longue date avec NXT lors de l’épisode du 8 avril, a confirmé la WWE.

Cela a été réservé sur le spectacle de la nuit dernière. Triple H a fait l’annonce lui-même, disant que le combat se déroulerait dans un bâtiment vide abritant uniquement un ring, avec un arbitre présent uniquement pour décréter à la fin du match.

L’annonce est intervenue après que Gargano et Ciampa ont détruit le Performance Center dans une bagarre à l’échelle du bâtiment il y a deux semaines, la WWE annonçant qu’ils répondraient de leurs transgressions la nuit dernière. Triple H était raisonnable, disant qu’il comprenait d’où venait l’animosité, mais a ajouté que cette chose avait duré trop longtemps et qu’il ne pouvait pas risquer Ciampa et Gargano de se mettre en danger et de mettre plus les autres en danger.

Alors que Triple H pensait que le match méritait une plus grande étape, la situation est ce qu’elle est. Le combat prend fin dans quinze jours.

Gargano et Ciampa étaient à l’origine prêts à exploser leur rivalité à TakeOver: New York l’année dernière. La blessure au cou de Ciampa a empêché cela, mais maintenant, enfin, après tant de guerres et de balises ensemble, le duo va avoir son grand moment – après quoi les deux seront bannis de NXT s’ils se retrouvent les mains.