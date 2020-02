Jon Jones affirme qu’Israël Adesanya a «peur» de le combattre

© Igor Vidyashev / ZUMA Press / Corbis

S’adressant à MMA Fighting, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a éteint toute discussion sur une éventuelle confrontation entre lui-même et le champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, après avoir déclaré que ce dernier avait “ peur ”.

La paire a ouvertement fait des allers-retours sur Twitter tout au long de 2019 et a continué de le faire en 2020, beaucoup pensant qu’un affrontement entre les deux pourrait être à la fois possible et un événement incontournable.

Mais, juste au moment où nous nous sommes permis de croire à la possibilité que ces deux étoiles charismatiques se déchaînent à un moment donné cette année ou peut-être même l’année prochaine, Jones a éteint les flammes rugissantes de l’excitation en affirmant simplement que “The Last Stylebender” a “peur” C’est tout. “

Jones a ensuite précisé que “quand il dit que vous devez respecter le jeu ou que le jeu vous humiliera, il parle de ne pas me battre maintenant ou de me battre le cul parce qu’il a peur. Quand vous faites savoir à un combattant comme moi que tu n’es pas prêt à me battre aujourd’hui et que tu aimerais avoir une autre année pour te préparer et tout ça, ça me permet de connaître ton état mental. C’est tout ce que j’ai besoin de savoir. “

Donc, il semble clair que Jones ne voit pas Adesanya comme une menace en ce moment et en repoussant l’excitante et excitante recrue, Jones a laissé la porte ouverte à une autre nouvelle aventure qui serait également quelque chose à voir.

Un saut à Heavyweight.

Interrogé sur ses plans pour passer à la catégorie de poids où Stipe Miocic règne en maître, ‘Bones’ a répondu en disant “c’est certainement une possibilité. Une chose dont je suis sûr, passer au poids lourd m’inspirerait à un niveau différent, juste parce qu’il y aurait tellement d’éléments que je ne connais pas. “

Il semble que Jones ait à cœur de devenir un double champion et s’il peut dépasser Dominick Reyes à l’UFC 247, pourrions-nous voir Jones sauter Daniel Cormier pour un tir au titre contre Miocic en 2020?