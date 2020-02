Jon Jones de l’UFC dit que le mouvement de la WWE est “inévitable”

© Igor Vidyashev / ZUMA Press / Corbis

Le champion UFC Light Heavyweight Jon Jones a déclaré à Sports Illustrated qu’il était prêt à travailler avec la WWE à l’avenir. En fait, la star du MMA pense qu’un saut est “inévitable” au fil des années.

Jones a déclaré à Justin Barrasso qu’il avait “toujours respecté” la WWE et qu’il pensait pouvoir “très bien faire la transition” s’il décidait de troquer des combats de shoot contre des combats travaillés. Il est difficile de contester cela; Les fans de l’UFC savent déjà que Jon a du charisme pendant des jours, et c’est le genre de présence énorme que Vince McMahon aimerait.

SI a noté que la WWE pourrait transmettre Jones en raison de ses démêlés avec la loi et de l’histoire controversée des tests de dépistage de drogue qui ont échoué au fil des ans. Pourtant, le joueur de 32 ans est une méga-star de l’UFC, a une certaine valeur de nom et serait parfait pour les matchs contre ses collègues ex-MMA Brock Lesnar et Cain Velasquez si la WWE voulait suivre cette voie.

Jones a battu Dominick Reyes (invaincu auparavant) à l’UFC 247 samedi dernier. Le combat en cinq rounds a prouvé une fois de plus la ténacité du champion et a également montré à quel point il peut être cohérent au micro après un scrap brutal.

Seriez-vous derrière Jon Jones qui saute à la WWE?