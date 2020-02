Jon Moxley commente s’amuser en travaillant à AEW, pourparlers avec Chris Jericho

Lors d’un récent entretien avec Nouvelles sportives, Jon Moxley a commenté son match avec Chris Jericho lors de l’événement à la carte AEW Revolution de demain soir, en s’amusant à travailler avec AEW, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Quand la dernière fois où il a eu autant de plaisir qu’il l’a fait à AEW, c’était: «Pas depuis quelques années. Je n’essaie pas de parler de personne ou de quelque chose comme ça. Mais vous vous lancez comme simplement faire des villes et économiser de l’argent. Vous travaillez des années et des années et des années pour atteindre ce que vous pensez être le sommet, puis vous arrivez au sommet et vous vous dites “ C’est ce qui est le plus haut? ” Alors vous vous dites “ OK, je suppose que c’est “Je n’étais pas vraiment content d’être scénarisé ou qu’on me dise quoi faire ou qui je suis. Ils disaient toujours à la WWE, “Oh, tu es ta propre marque” dans les réunions et tout ça. Ils le disent tout le temps. Je me dis: «C’est des chevaux ** t. Je ne suis pas du tout ma propre marque. »Et si ma marque a le majeur, le sang et le whisky? Non, ce n’est pas la marque de la WWE. Je suis ce qui rentre dans le moule de votre entreprise, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Je veux dire, c’est une entreprise cotée en bourse. Je n’étais vraiment pas content dans toutes ces circonstances. J’y ai fait une très bonne course et je me suis très bien débrouillé. Je n’échangerais pas tout ce que j’ai obtenu de là, surtout, ma femme. J’ai pu y gagner une tonne d’argent et me procurer un petit œuf pour moi. Maintenant, je peux me concentrer sur la raison pour laquelle j’ai commencé à faire cela en premier lieu, c’est que j’aime ça. J’aime cela. J’apprécie. Je veux en faire partie. Je veux être dans l’émission. Je veux être sur la carte. Jetez-moi dans leur troisième match. J’apprécie tout le processus comme: «Oh, j’ai un match aujourd’hui. Réfléchissons à ce que je vais faire et allons rouler sur le bâtiment et échauffez-vous, préparez-vous à sortir, à marcher dans la foule, à monter sur le ring, à revenir saigner, transpirer, peu importe. C’est la partie de cela qui me fait revenir. C’est ce dont j’ai besoin dans ma vie. C’est amusant de se concentrer uniquement sur la partie amusante de la lutte. De nos jours, comme, je peux essayer par l’idée. J’ai l’impression que ces dernières années, si vous avez une idée, peu importe à quel point elle est bonne, vous la présentez à un million de personnes différentes et cela n’arrivera probablement pas, peu importe la force avec laquelle vous la pousserez. Même si c’est le cas, au moment où il est percuté dans le système et 10 empreintes digitales différentes sur lui et ce n’est même plus vraiment votre idée. Ensuite, cela ne ressemble même pas du tout à votre idée, et maintenant vous vous dites: «Comment en sommes-nous arrivés là?» Je suis totalement confus. Maintenant, quand j’ai une idée et que je suce, vous vous dites: «Oh, c’est nul. On s’en fout? Essayons encore. Roulez avec les coups de poing. “Je suis très détendu et je contrôle ce que je fais.”

Sur son match avec Minoru Suzuki dans NJPW: «J’étais sur la lune, excité pour ça. Tout cela a parfaitement fonctionné. Un scénario s’est un peu foiré à cause de problèmes météorologiques. Je pense que tout s’est bien passé à ce moment-là au Tokyo Dome, où il est sorti, et la foule chantait tous ses chansons. 50 000 personnes ou combien étaient au Tokyo Dome. Vous parlez de moments WrestleMania, c’était un moment Wrestle Kingdom. Faire partie de ça était tellement cool, et je le regarde depuis tant d’années. J’ai été tellement fan de lui. J’avais l’habitude d’étudier certains de ces matchs comme quand j’étais comme en CZW. Nous sommes différents mais tellement similaires. Je n’ai jamais pensé avoir une chance de le combattre. Si je pouvais choisir un adversaire de rêve qui pourrait être possible, c’était lui. Je pense que tout le monde voulait voir le match. C’est l’une de ces confrontations, et tout comme nous avons pu mettre cela ensemble et voir ce qui se passe. J’ai donc aidé à le faciliter. Plutôt que de mettre le nom de quelqu’un sur ma bouche et de commencer à l’appeler, j’étais comme à bord pour ça. Je l’ai donc voulu exister. Je pense que cela devait arriver ce soir-là à Osaka, au Japon. C’était juste un homme sauvage. J’avais l’impression que nous nous battions les poings pendant une semaine où nous avons eu deux matchs par équipe, où nous avons repris le match. Puis une semaine plus tard, nous l’avons juste repris. C’est comme surfer dans un orage dans des eaux infestées de requins, c’est comme lutter avec Minoru Suzuki pendant 15 à 20 minutes. »

Sur son match avec Chris Jericho à Revolution: “C’est assez grand. Nos pay-per-views ne sont pas une blague. Ces cartes sont empilées. Si vous allez être en tête d’affiche d’une émission AEW comme ça, c’est une sacrée carte pour être le dernier match, en particulier celui-ci. Nos noms sont les noms des chapiteaux. Ça va avoir une grande sensation de combat. C’est vraiment cool. Je pense que lui et moi sommes tous les deux similaires dans le sens où nous sommes tous les deux parmi les huit à dix meilleurs gars d’AEW. Si nous voulions être à la WWE en ce moment, nous pourrions l’être. Mais nous choisissons activement de faire autre chose. “

Face à Chris Jericho: «Chris a été le tout premier champion incontesté. C’est un gars que je regardais à la télévision sur Nitro et Raw. (Ça) aurait été vraiment facile pour lui d’être juste une rock star et de compter son argent et d’être juste Chris Jericho et Y2J. Il adore faire ça. Il veut de nouveaux défis et aime se pousser. Il a vraiment un lecteur. Je pense que sa motivation est d’être la plus grande de tous les temps. Je me souviens qu’il m’avait dit que lorsque nous parlions d’idées que nous avions pour un angle que nous n’avons même pas fini par faire parce que les plans avaient changé. Il est parti depuis un moment, et il est comme ouais, “je vais m’appeler le plus grand de tous les temps” parce que The Rock and Stone Cold (Steve Austin) et ils n’étaient pas là depuis longtemps. Je suis ici depuis plus longtemps, je le fais à un niveau supérieur depuis plus longtemps (alors) tous ces gars. »J’ai commencé à penser à l’époque, et c’est comme 2015, et je me dis:« Ouais, tu as raison. «Comme ça, c’est l’un des plus grands de tous les temps. Il a fait tellement d’autres choses depuis lors que c’est fou. Je pense que sa motivation est d’être dans cet échelon supérieur du plus grand de tous les temps. Il se met définitivement dans la conversation. Il est rare que vous ayez deux gars avec autant d’élan. Chris Jericho est plus chaud qu’il n’a sans doute jamais été dans sa carrière, et c’est vraiment dire quelque chose. J’ai un sacré élan derrière moi. Je n’ai pas encore été battu en AEW. Nous avons tous les deux tellement d’élan en ce moment que je ne pense pas que les gens puissent imaginer que l’un d’entre nous soit en train de perdre, mais c’est une de ces choses où le 0 de quelqu’un doit disparaître. »