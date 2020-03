Jon Moxley devient champion du monde AEW à Revolution

AEW

Jon Moxley est votre nouveau champion du monde AEW, battant Chris Jericho lors de l’événement principal du Revolution Pay-per-view d’hier soir.

Une tête d’affiche chauffée et pleine de bagarres a vu les membres d’Inner Circle Ortiz, Santana et Jake Hager bannis du bord du ring par Aubrey Edwards ainsi que des chargements de ferraille graveleuse et crasseuse, avec Jericho ciblant constamment l’œil blessé de Moxley. C’était une ruse, cependant. Mox jouait avec «The Painmaker». Son œil avait guéri, il a arraché le patch lui-même et il a cloué le Canadien avec un deuxième changement de paradigme pour remporter la victoire et le titre après environ 24 minutes.

‘Le Champion’ doit maintenant aller chercher un nouveau surnom. Son règne s’est terminé après 182 jours et a vu des défenses réussies contre Darby Allin, Cody et Scorpio Sky.

Moxley a parlé à la presse lors de la mêlée des médias après le combat, affirmant qu’il voyait le triple de l’un de ses yeux pendant un certain temps. “Jericho a jeté ma tête dans le poteau d’anneau sur le sol et j’ai essentiellement coupé un poteau en acier aussi dur qu’il pouvait l’être”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était “à moitié découragé” et qu’il se sentait toujours un peu sournois après l’événement. .

Félicitations à lui de toute façon, et voici à un règne long et prospère.