Jon Moxley discute de sa demi-commotion cérébrale après la révolution AEW

Jon Moxley a battu Chris Jericho pour remporter le titre mondial AEW lors du tournoi à la carte AEW Revolution à Chicago, IL, du Sears Center.

Après le match, Moxley s’est entretenu avec les médias et a noté lors de la conférence de presse qu’il était «à moitié concassé».

“[Jericho] J’ai jeté ma tête dans le poteau annulaire sur le sol et j’ai essentiellement abouté un poteau en acier à peu près aussi dur qu’il pouvait l’être », a déclaré Moxley. «Je voyais triple pendant une minute de mon œil. Je me sens toujours un peu bizarre. Je me disais «whoa, ce n’est pas bon.» Puis j’ai ressenti cette sensation instantanée et chaleureuse de savoir quand tu étais lacéré. Au dernier pay-per-view, c’est arrivé aussi sauf que c’était à l’arrière de mon cou, et je me suis dit, ‘oh! mettre la pression sur la plaie. “C’est donc ce que j’ai fait ce soir, j’ai mis la pression sur la plaie.”

