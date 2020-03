Jon Moxley fait un camée sur le streaming en direct de la WWE

WWE

Tous les champions du monde de lutte élite Jon Moxley ont fait une apparition surprise lors de la diffusion en direct spéciale WWE Backstage hier soir.

Cet épisode a pris un format différent de celui habituel, avec l’animatrice Renee Young et les invités Xavier Woods et Booker T diffusant à partir de leurs domiciles respectifs à la suite de la décision de FOX Sports de fermer tous les studios en raison de la crise mondiale actuelle. Marquée comme une spéciale “Watch With”, elle a vu Moxley se glisser dans le flux de Young alors que l’équipe de la WWE tombait en panne à la WWE Raw de cette semaine.

Mox s’est approché de sa femme, tenant leur chien, avec Booker qui criait “camée! Caméo! C’est de ça qu’il s’agit. C’est la télé en direct, bébé!”

Voici le clip: –

Juste Jon Moxley qui tourne et qui est Jon Moxley, alors. Des trucs énormes.

Le champion AEW est maintenant parti de la WWE depuis près d’un an. Sorti de la promotion le 30 avril 2019, l’ancien doyen Ambrose a décrit un divorce désordonné et laid de la WWE sur Talk is Jericho peu de temps après, avant de faire des débuts rapides et révolutionnaires sur Internet à la fois à AEW et à New Japan Pro Wrestling. Il est désormais le chef de file d’AEW, ayant pris la sangle supérieure de Chris Jericho en février.