Jon Moxley parle de Chris Jericho, peut-être le bouc

Jon Moxley a fait une apparition sur Bleacher Report Live où il a félicité Chris Jericho comme étant probablement le plus grand lutteur de tous les temps.

Moxley défiera Jericho pour le titre mondial des poids lourds AEW lors de l’événement AEW Revolution PPV le mois prochain.

«Pour moi, vous ne pouvez jamais choisir le meilleur de tous les temps en lutte. C’est juste une discussion trop longue. Il y a trop de gens sur la liste, mais pour moi, pour mon argent, Chris Jericho plaide vraiment pour être le plus grand de tous les temps. Il l’a fait dans les années 90, les années 2000 et les deux dernières décennies. Il recommence. Il fait quelque chose de complètement nouveau et brise de nouvelles barrières, même en 2020 avec AEW », a déclaré Moxley. “Alors appelons Chris Jericho le plus grand de tous les temps, et ce n’est pas tous les jours que vous devez vous réveiller et battre le plus grand de tous les temps. C’est une grande tâche, mais je regarde ce gars, et je sais juste dans mon cœur que ce gars ne va pas me coincer, il ne va pas me soumettre [and] il ne va pas me mettre KO. Je vais le battre, alors il s’agit simplement d’exécuter et de garder un œil sur le ballon pour faire le travail. “

Ht à Wrestling Inc. pour la transcription.