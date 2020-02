Jon Moxley pourparlers se sentant “perdu” à la fin de la WWE, envisageant des mouvements pour impacter ou ROH

Sur AEW UNRESTRICTED, le tout nouveau podcast officiel d’All Elite Wrestling (AEW), Jon Moxley est apparu en tant qu’invité pour une interview approfondie.

Lors de son apparition sur le premier épisode du podcast, qui a chuté jeudi, Moxley a parlé de se sentir “perdu” vers la fin de sa course à la WWE, AEW ne faisant aucune “promesse vide”, compte tenu des mouvements vers Ring Of Honor (ROH) et / ou IMPACT Wrestling et plus.

Vous trouverez ci-dessous certains des points saillants de l’interview.

Sur la façon dont il se sentait perdu à la fin de sa course à la WWE et comment il avait initialement l’intention d’aborder les choses: “Alors je savais [that I was leaving WWE] pendant environ huit mois avant de se présenter à AEW. Je ne savais pas où j’allais aller ni ce que j’allais faire. Je pensais en quelque sorte que je me retirerais “de Broadway” pour ainsi dire: aller lutter au Japon ou lutter sous un masque ou quelque chose. Je ne pouvais pas vraiment imaginer ce que je voulais faire ou comment je voulais lutter. Je n’allais pas être sur chaque émission et ils sont comme, “l’ancien superstar de la WWE Dean Ambrose” et gouiner les gens pour de l’argent. J’essayais de laisser ça dans le passé. J’ai pensé que je sortirais longtemps des projecteurs, et une fois que j’aurais trouvé une nouvelle chose et que je serais prêt à revenir dans un ou deux ans, j’essaierais de revenir sur la scène nationale. Je faisais attention à Ring of Honor, Impact, Japon; Je savais que je voulais aller au Japon à coup sûr parce que j’ai toujours aimé lutter là-bas quand nous partons pour la WWE. J’adore les fans là-bas, et c’est juste une culture et un style différents. J’y ai vraiment goûté les quelques fois où nous avons pu y aller. Je savais que je voulais toujours revenir, et j’avais toujours le sentiment que je pouvais dans le fond de mon esprit. Je pensais que j’allais disparaître, puis je reviendrais plus tard quand j’ai reçu un nouveau schtick. Cela ne s’est pas produit du tout. Pas même près. “

Sur Cody et Chris Jericho l’approcher pour venir à AEW, et comment ils n’ont fait aucune «promesse vide»: “Ils me parlent de ce truc AEW, et je me dis” ça a l’air vraiment génial mais j’y croirai quand je verrai ce genre de chose. “Toute l’infrastructure se mettait en place avant que quiconque ne le sache ce qui était intelligent. Ils n’ont pas fait de grandes promesses dès le départ et n’ont pas tenu leurs promesses comme la plupart des entreprises. Comme si tout cela était gravé dans la pierre avant que quiconque ne le sache. C’est incroyable que tout cela soit réel. C’est encore fou parce qu’il y a un an, il n’y avait pas d’alternative légitime. Les fans le voulaient pour les lutteurs le voulaient depuis des années. C’est quelque chose dont l’entreprise a besoin depuis tant d’années. C’est enfin là. C’est légitime. Ça ne va pas disparaître. Nous venons de signer un nouveau contrat. »

Sur le moment et l’emplacement d’AEW Double Or Nothing se sentant comme un signe: «Quand c’était comme le premier spectacle, c’était Double or Nothing. C’est quelque chose de mai. C’était comme trois semaines après la fin de mon contrat, et c’était à Vegas. Peu importait que ce soit à Vegas, mais quelque chose à ce sujet étant à Vegas le faisait encore plus comme un signe. Comme si je pouvais rouler. Je n’ai même pas besoin de monter dans un avion. C’était comme si je n’avais même pas trouvé ce spectacle. Ce spectacle m’a trouvé. Tous les signes de l’univers m’indiquaient là. C’était comme, «d’accord. Je suppose que c’est ce que nous faisons. »»

Ne sachant pas comment il serait reçu à AEW en raison de la façon dont il était utilisé à la WWE: “A l’époque aussi [when going to AEW], pour être parfaitement honnête, je ne savais pas si les gens allaient applaudir, s’ils vont huer, s’ils ne faisaient aucun bruit du tout. C’est en quelque sorte la raison pour laquelle j’ai dû quitter Broadway pendant un certain temps parce que j’avais l’impression que ma réputation était tellement ternie que je devais recommencer à zéro. Vous obtenez sauté dans le a– avec une seringue à la télévision et vous habillez comme un ours en peluche et des gens DDT et s – t comme ça. Je me souviens d’une fois debout sur le ring en costume d’ours pour une raison quelconque. Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi je me tiens sur le ring dans un costume d’ours, et j’ai DDT’d The Miz ou quelque chose et enlève mon chapeau d’ours. C’est comme, vous savez, vous obtenez le genre de réponse pavlovienne comme «yay», mais je me souviens avoir pensé que c’était tellement stupide. Ce n’est même pas drôle ou divertissant. Je me souviens juste de m’être senti là comme si j’avais touché le fond. J’ai juste fini. Ça craint. Je me dis simplement: “Qu’est-ce que je suis devenu avec ce costume d’ours?”. J’ai vécu de nombreux moments comme ça. “

Découvrez l’interview complète de Jon Moxley en consultant le premier épisode du nouveau podcast officiel AEW Unrestricted sur CHTBL.com.