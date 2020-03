Jon Moxley réfléchit à la signature de la WWE, pensant que c’était une blague

Récemment couronné champion du monde des poids lourds AEW, Jon Moxley était l’invité du dernier épisode de podcast d’AEW Unrestricted avec Tony Schiavone et Aubrey Edwards. L’un des sujets abordés a été la signature du contrat de Moxley avec la WWE. À l’époque, Moxley travaillait pour Dragon Gate où il a reçu un appel aléatoire de la WWE.

«C’était comme pas plus tard, j’ai reçu un appel de la WWE au hasard. Il a fallu si longtemps pour que le buzz commence, mais une fois que je l’ai fait, tout a fait boule de neige très très rapidement. J’ai eu assez de buzz que quelqu’un a vu quelque chose et a passé du ruban adhésif », a déclaré Moxley. “Joey Mercury, il était à la FCW à l’époque, a été l’impulsion d’être comme le gars des relations avec les talents qui n’est plus là,” hé, nous devons aller chercher ce gars. ” Ce n’était pas comme s’ils m’avaient repéré comme si j’étais le plus gros contrat au monde ou qu’ils avaient soutenu un camion d’argent chez moi ou quelque chose comme ça. C’était en quelque sorte au hasard comme si on essayait ce mec, et ils m’ont appelé au hasard. »

Moxley a admis que sans Joey Mercury lui avoir appelé pour la signature de la WWE, il ne l’aurait pas pris au sérieux. Moxley a à l’origine passé l’appel téléphonique comme une côte d’un des garçons.

“Au début, je pensais que c’était une blague parce que les gens vont baiser avec vous comme,” hé, c’est Vince McMahon et veut que vous veniez à Monday Night RAW. “Ce mec m’a appelé, et je ne pensais pas que c’était réel. Mais je me disais: «Est-ce que quelqu’un baise avec moi?» Je suis descendu du téléphone avec moi et je pensais que quelqu’un baisait avec moi. Puis, un peu plus tard, Joey Mercury m’a appelé avec qui j’ai travaillé une fois auparavant pour que je puisse reconnaître sa voix au téléphone », a déclaré Moxley. “Je savais qu’il était là-bas, et il a dit:” Hé mec, est-ce que tu as reçu un appel aujourd’hui? “J’ai répondu:” Oh ouais, c’était réel. Oh s – t. »

“Il était comme,” félicitations mec. Nous essayons de faire venir de bons gars ici. Je ne peux pas attendre que vous descendiez ici. “J’étais comme essayer de le traiter très rapidement comme,” oh s – t. Je vais à la WWE. »Je faisais bien mais je prenais beaucoup de mauvaises décisions de vie, j’avais des ennuis en faisant des trucs stupides, pas au bon endroit à ce moment-là. Dès que j’ai reçu cet appel, je savais que c’était mon seul coup, et je n’allais pas le gâcher. “

Vous pouvez consulter l’épisode complet du podcast dans le lien YouTube ci-dessous.

Source: WrestlingINC