Jon Moxley révèle quand il savait qu’EAW était là pour rester

Jon Moxley, la star de Elite Wrestling (AEW), a récemment été interviewé par TV Insider pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Quand il a réalisé que AEW est là pour la durée:

Il y a tellement de promotions qui sont venues et qui ont essayé de faire quelque chose et qui ont échoué. Au fil des ans, il y a des gens qui font beaucoup de grandes promesses où que je sois. La première fois que vous entendez quelque chose comme ça, vous pensez au départ: «Je le croirai quand je le verrai.» Beaucoup de choses étaient en jeu, très secrètes, avant même que les gens ne le sachent. Il y avait des infrastructures en construction avant que le public sache que ce serait une chose. Quand je suis entré dans le giron, c’est devenu réel. J’ai pensé que c’était là que je voulais être et faire de ma carrière.

Mes objectifs étaient alignés sur les leurs, nous étions donc tous sur la même longueur d’onde. Beaucoup de gens pensent que nous sommes dans une période de lune de miel et la chose chaude en ce moment, mais nous avons déjà prouvé que nous n’allons pas partir. Nous avons ce public qui a été mal servi pendant si longtemps. Quand nous avons commencé, ils [WWE] commençaient à contre-programmer dès la sortie de la porte sans que nous nous installions ou ne soyons implantés sur le marché. Maintenant nous y sommes. C’était gratifiant de nous voir au sommet. Un peu comme un majeur. La principale chose qui fait avancer tout cela, ce sont les fans.

Il y a une plus grande base de fans pour la lutte que les gens ne l’ont peut-être jamais pensé. Vous avez des fans de catch dans le placard pour ainsi dire. Maintenant, il y a cette alternative, c’est cool d’être fan de catch en 2020. Il y a un public pour ça. L’énergie, la passion et l’excitation que nous procurent les fans, que ce soit dans une arène ou sur un bateau en pleine mer au milieu de l’océan, ils sont tous là pour nous.

C’est ce qui fait avancer tout cela. Ce dernier spectacle de la croisière, tout le monde traînait et se serrait dans ses bras. C’était vraiment comme si nous faisions tous partie de la même équipe et, ensemble, en tant que fans de catch. Nous nous réunissons de différents horizons parce que nous aimons cette chose folle appelée la lutte.

Profitant de rassembler sa querelle avec Chris Jericho:

C’est ce que c’est censé être. C’est de la lutte professionnelle. C’est le genre de lutte que j’aimais quand j’étais enfant. C’est ca le truc. La différence pour nous, c’est que nous n’avons pas besoin d’avoir 37 pay-per-views par an et 600 spéciaux de réseau chaque année. Nous avons Dynamite chaque semaine mais quatre ou cinq pay-per-views par an. Nous pouvons garder ces gros matchs de haute qualité pour ceux-ci. Une grande sensation de combat. Je pense qu’une partie de cela a manqué au cours des dernières années lorsque vous devez vous précipiter à travers des histoires et des trucs sur les accidents de voiture et en donner tellement à la télévision.

Ce qui est gratifiant pour moi, c’est que c’est beaucoup plus facile. Vous n’avez pas à trop compliquer les choses. L’histoire est simple. Vous avez des professionnels qui savent ce qu’ils font, des vétérans. Parfois, vous pouvez prendre des risques et essayer quelque chose. Peut-être que cela fonctionne ou non. C’est toujours bien d’être prêt à le faire. Le manque de 30 écrivains bourdonnant autour de toute cette énergie bizarre de f-in est la plus grande différence.

Au lieu d’un segment de divertissement sportif de 10 minutes, chez AEW, personne ne me dérange avec un script de 40 pages pour mémoriser ou m’expliquer comment cela est censé être fait. C’est très sans stress lorsque vous laissez les gars faire leur travail. C’est plus facile lorsque vous maîtrisez mieux le gouvernail du navire. Mieux que de laisser le vent souffler à 50 f —- ’dans les directions.

La transition du calendrier de la WWE à AEW:

L’horaire pour moi ne s’est pas vraiment arrêté du tout. Autre que ce premier mois après avoir mis le pied sur la pédale d’accélérateur. J’ai fait des concerts au Japon et AEW à partir de l’été. J’ai aussi dû faire face à des blessures en plus de cela … Je suis juste allé de Jacksonville à Tokyo à Memphis pour rentrer chez moi pendant environ 30 secondes et à Cleveland et au Japon et de retour en Alabama. Je suis partout, mais je me sens plus en contrôle. C’est moins quelqu’un qui a fait un voyage au Japon, en Australie ou en Angleterre parce que je le dois.

Je suis surexcité. Même aujourd’hui, pendant mon jour de congé, je ne ressens pas quelque chose que je dois faire parce que je suis passionné par ce produit. Je veux amener des gens dans le bâtiment et m’aider. Je dois être attentif à ne pas me dépasser. Lorsque vous travaillez pour AEW et au Japon et que vous réalisez des films et d’autres projets non liés à la lutte, je dois m’assurer d’avoir suffisamment d’énergie pour cela. Mais c’est tout ce qui me passionne et tout ce que je ferais essentiellement gratuitement.

Je perdais du temps depuis cinq ou six ans. Je ne veux plus perdre de temps. Il y a un équilibre. Je dois prendre en compte ma femme et où elle en est et m’assurer que nous nous rencontrons et que je puisse être avec elle. Nous trouvons un moyen de le faire fonctionner. C’est ancré dans ma tête à ce stade d’aller, d’aller, d’aller. Je suis plus âgé, plus intelligent et j’ai fait toutes ces erreurs. Je ne vais pas travailler de façon flagrante à travers les blessures ou briser mon corps jusqu’à ce qu’il soit violet. Je peux prendre quelques jours de congé et garder le contrôle. C’est une transition mais positive.

