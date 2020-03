Jordan Devlin parle de la pression de Triple H et Shawn Michaels

Le champion NXT Cruiserweight, Jordan Devlin, s’est entretenu avec Metro sur un large éventail de sujets.

Au cours de l’entrevue, il a parlé de la pression d’être champion et de Triple H et Shawn Michaels.

«La pression en fait partie. Il n’y a pas plus de pression que vous pouvez exercer sur moi que la pression que je me mets à exercer à chaque fois que je vais là-bas », a déclaré Devlin. «J’ai des héros de mon enfance – Triple H et Shawn Michaels – qui sortent dans les médias et disent à tout le monde que je suis le seul à regarder cette marque. Je sais que chaque fois que je vais sur le ring, je dois livrer et montrer à tout le monde qu’ils ont soutenu un gagnant! “