Jordan Devlin veut que la WWE organise la reprise de NXT UK en Irlande

Le champion de la WWE NXT Cruiserweight, Jordan Devlin, a déclaré dans une interview à TVInsider qu’il espérait qu’il y aurait un événement de prise de contrôle NXT UK dans son pays d’origine, l’Irlande, à un moment donné dans le futur.

«NXT UK a fait des stars des gars comme le British Strong Style, Travis Banks et moi-même. Pour que nous puissions aussi faire des rendez-vous indépendants au Royaume-Uni et amener les gens à venir nous voir. C’est vraiment bon pour la scène britannique. Cela nous a insufflé la vie. Avoir également le UK Performance Center et apprendre des meilleurs cerveaux du secteur… NXT UK a tellement grandi au cours des trois dernières années. Je n’aurais pas pu imaginer que nous serions ici si vous me l’aviez demandé il y a trois ans. Peut-être que nous pouvons être une entreprise ou une marque qui parcourt l’Europe et pas seulement le Royaume-Uni. J’aimerais voir NXT UK TakeOver Dublin. On parle peut-être d’aller en Allemagne et dans d’autres parties de l’Europe. Je serais ravi de prendre le spectacle sur la route. Ce serait génial pour la marque. »