Joyeux week-end de WrestleMania! Classement The Intro WWE Show of Shows.

Mon week-end préféré de l’année est ici! Joyeux week-end à WrestleMania!

Commençons par une citation de Vince McMahon lors de l’ouverture de mon WrestleMania préféré, WrestleMania VI:

«Lors de l’examen des galaxies de l’espace, des images commencent à apparaître. Images de forces étranges et puissantes. Mais de toutes les forces de l’Univers, les deux plus puissantes: Hulk Hogan et The Ultimate Warrior! Préparez-vous à exploser! Champion contre Champion. Titre pour le titre. C’est l’ultime défi!

C’EST WRESTLEMANIAAAAAAAAAAAAAA!“

En grandissant, avant l’avènement du réseau WWE, chaque dimanche de WrestleMania, je me réunissais avec quelques copains, parfois plus que ce que notre maison ne devrait gérer, et nous regardions 2 ou trois PPV WrestleMania menant au grand spectacle du soir. Certains apporteraient leur bande VHS PPV préférée et nous aurions tous une journée pour profiter d’une journée entière de lutte.

Par WrestleMania XX, l’extravagance d’un jour a commencé à se transformer en un «wrestlefest» de deux jours. Les amis se réunissaient dans les maisons de chacun en alternance chaque année et profitaient d’un week-end complet d’événements PPV.

La seule chose qui est restée la même au cours des 30 ans et plus de regarder WrestleMania a été l’intro d’ouverture. Je crois que c’est WrestleMania IX qu’il m’a frappé pour la première fois. J’ai été séduit par la voix énergique et profonde de Vince McMahon lorsqu’il a présenté tout le monde au Caesars Palace.

Depuis lors, chaque année, je suis enthousiasmé par Vince et ses présentations. Malheureusement, même si les intros seraient modifiées dans les années à venir, j’aurais toujours un sentiment affectueux pour la nostalgie de WrestleMania et des grandes intros.

La WWE a récemment publié une liste de lecture de toutes les intros de WrestleMania. Je le vérifierais fortement. Il y avait quelque chose de si spécial dans la façon dont Vince mettait son produit avec passion. Jeu amusant: pouvez-vous compter combien de fois Snickers présente WrestleMania?

Pendant que vous appréciez la vidéo produite par la WWE ci-dessus, voici mes 10 meilleures ouvertures d’introduction à WrestleMania.

dix.) WrestleMania X – «Dix ans en gestation»

9.) WrestleMania XV – «C’est notre métier»

8.) WrestleMania XXVII – «La supernova du divertissement»

sept.) WrestleMania IX – «Caesars Palace»

6.) WrestleMania V – «Les méga pouvoirs explosent»

5.) CRAVATE: WrestleMania VII / VIII – «USA… USA…» / «Le Double Main Event»

4.) WrestleMania 22 – “TEMPS FORT”

3.) WrestleMania X-Seven – «Le grand-père de tous»

2.) WrestleMania III – «Bienvenue dans WrestleMania III!»

1.) WrestleMania VI – «Le défi ultime»

Vous avez une intro préférée? Mettez-le dans les commentaires et profitons de la beauté majestueuse qu’est… WrestleMania!