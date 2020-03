Jushin Thunder Liger confirmé pour le WWE Hall of Fame 2020

NJPW

Jushin Thunder Liger devrait devenir le dernier lutteur à rejoindre officiellement la classe 2020 du WWE Hall of Fame.

Le magasin japonais Tokyo Sports a confirmé l’intronisation de la légende du NJPW, vérifiant les rapports de février de Dave Meltzer et WrestleVotes de Wrestling Observer affirmant que l’homme de 55 ans serait honoré.

Alors que l’article de Tokyo Sports note que la cérémonie du Temple de la renommée, comme tout ce qui concerne WrestleMania 36, ​​est dans l’air grâce à la crise des coronavirus, Liger veut toujours s’envoler pour les États-Unis pour l’honneur.

Liger a tiré le rideau d’une carrière de lutte professionnelle de 36 ans après le NJPW Wrestle Kingdom 14 en janvier. Il est largement considéré comme l’un des lutteurs les plus influents de tous les temps, ayant joué le rôle de poids lourd junior innovant et révolutionnaire dans sa promotion à domicile, devenant une légende de la scène du commerce de bandes dans les années 90. Cette période a également vu Liger lutter pour la WCW, et ses dernières années l’ont vu se produire régulièrement à un niveau bien supérieur à celui que quiconque de son âge devrait être capable de rassembler.

Batista, le Nouvel Ordre Mondial, le British Bulldog, les Bella Twins et JBL ont tous été confirmés pour la classe de 2020 jusqu’à présent.