Justin Roberts discute des différences entre AEW et WWE

Justin Roberts s’est entretenu avec Wrestling Observer Radio où il a discuté des grandes différences entre la WWE et l’AEW.

“En un mot, c’est” Tout “. Parce que tout est complètement différent. Et vous savez, ne rien dire sur eux. Mais juste dans notre entreprise, AEW, Tony Khan est un super bon gars qui veut mettre sur pied ce grand spectacle et s’est entouré de grands esprits, de grands talents et prend tellement bien soin de nous. Super sympa, veut que nous ayons cet équilibre entre travail et vie. Pour aller “Faites ce spectacle le mercredi, c’est super. Mais alors, allez faire ce que vous faites le reste de la semaine. Et amusez-vous, et nous vous reviendrons la semaine prochaine. »Et nous nous retrouvons tous ensemble chaque semaine après le spectacle. Genre, chaque semaine c’est une chose. Nous traînons tous, nous nous mettons au travail. Le mardi soir, nous aurons une réunion. Mercredi, nous serons ensemble pendant la journée. Et ils en font une atmosphère tellement amusante. »

