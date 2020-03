Justin Roberts réagit à l’épisode “Côté obscur de l’anneau” avec Chris Benoit, regardez-le ici

L’ancien annonceur de la WWE et actuel AEW ring Justin Roberts est allé sur Instagram samedi, en postant une photo de lui et Chris Benoit. Cela vient après avoir regardé la première saison de Dark Side of the Ring en regardant Chris Benoit. Il a dit,

«Je viens d’être durement frappé par l’épisode Chris Benoit de @darksideofthering, qui était très bien fait.

Cela a ramené tellement de souvenirs de cette période, qui étaient difficiles à résumer, encore et encore, maintenant. En entendant les histoires de certains de mes frères et sœurs qui étaient si proches de lui, vous pouviez ressentir leur douleur et cela a aidé à raconter l’histoire, mais aussi mal à regarder. Un câlin IG va à David, Sandra, Chris, Vickie, Chavo, Dean, Julie etc. C’est un sujet tellement complexe dont il a toujours été difficile de parler. C’est un excellent documentaire et je pense que vous obtenez autant d’informations que possible, pour une situation où il ne peut jamais y avoir suffisamment d’informations pour comprendre comment cela a pu se produire.

La partie 1 est disponible pour regarder en ce moment sur @vice YouTube et l’épisode complet sera présenté ce mardi 24 mars à 21 h HE / PT sur @vicetv et @CraveCanada »

