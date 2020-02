Kairi Sane se marie

WWE.com

L’ancienne championne féminine NXT et la moitié de l’actuelle championne féminine Tag Kairi Sane a annoncé qu’elle était enfin son fiancé de longue date.

La WWE a tweeté une image d’une note qu’ils avaient reçue de Sane et qui était destinée à l’Univers de la WWE.

La note disait:

«Merci pour tout votre soutien continu.

Aujourd’hui, je voudrais annoncer que je me suis marié avec mon fiancé le 22 février 2020. Nous avons eu une relation longue distance depuis le début de notre long voyage, mais il a toujours été là pour moi à travers l’épaisseur et la chose, et je savais Je voulais vivre le reste de ma vie avec lui.

J’ai hâte de bâtir une famille remplie de rire et de joie avec un homme que je peux respecter si profondément de son attitude envers le travail, sa chaleur envers les gens et les animaux et sa véritable façon de vivre.

Je continuerai à travailler dur pour devenir un lutteur professionnel qui peut apporter beaucoup de bonheur et de sourire aux gens.

Avec toute ma gratitude,

Kairi Sane ‘

Sane n’a été impliquée dans aucune rivalité sérieuse en simple depuis son arrivée sur la liste principale en tant que talent à temps plein et il y avait des rumeurs dans l’air selon lesquelles elle aurait apparemment la tête tournée vers d’autres sociétés – telles que Stardom. Pourtant, son partenariat avec Asuka est devenu l’un des plus divertissants que le produit WWE actuel puisse offrir.

Que l’on lui permette de présenter sa capacité incontestable en tant qu’artiste célibataire dans un proche avenir est une supposition.

Pour l’instant, cependant, tout le monde ici à WhatCulture Wrestling envoie ses félicitations à l’heureux couple!