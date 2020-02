Keith Lee commente un match possible avec Roman Reigns, plus

Keith Lee est apparu sur “WWE Backstage” la nuit dernière et a commenté Roman Reigns, travaillant peut-être contre lui, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

«Cette journée était évidemment tout aussi intense. Un jour où, je ne savais pas ce qui se passait et j’ai fini par être l’un des trois derniers du match de l’événement principal. Tout à fait la querelle avec Roman Reigns, la première personne à avoir expulsé la bombe spirituelle pour avoir crié à haute voix, puis il m’a transpercé de mes bottes et sur mon cou. Après cela, ce moment là, a donné le ton pour moi. Il m’a dit, tout de suite, “Je veux un match en tête-à-tête avec vous.” Je serais honoré. “

“Il m’a dit tout de suite, je veux un match en tête-à-tête avec toi.” – @RealKeithLee sur ce que @WWERomanReigns lui a dit après #SurvivorSeries. #WWEBackstage pic.twitter.com/RfxndgOsY4

