Keith Lee discute de la confrontation avec Brock Lesnar et révèle ce que Roman Reigns lui a dit lors de la série Survivor

Le champion nord-américain de la WWE NXT, Keith Lee, a récemment été invité sur WWE Backstage cette semaine pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Face à Brock Lesnar lors du Royal Rumble de cette année:

C’était intense. Lorsque vous montez sur le ring avec quelqu’un qui est un spécimen comme ça, vous n’avez d’autre choix que de le ressentir. Pour moi, la compétition est quelque chose qui m’excite.

Aller en tête-à-tête avec Roman Reigns dans la finale du match Survivor Series:

Ce jour était évidemment tout aussi intense, un jour où je ne savais pas vraiment ce qui se passait, étant l’un des trois derniers à participer à ce match. Tout à fait la querelle avec Roman Reigns, la première personne à avoir jeté un coup de pied hors de la bombe spirituelle pour avoir crié à haute voix, puis m’a transpercé de mes bottes et sur mon cou, mais ce moment là, cela a donné le ton pour moi. Après que ce soit fini, il m’a dit, tout de suite, “Je veux un match en tête-à-tête avec vous.”

CM Punk prédit qu’il gagnerait le Royal Rumble:

Quelque chose comme ça est vraiment difficile à traiter pour moi, clairement, quelqu’un que je n’ai pas rencontré – à la fin de la journée quand vous entendez quelque chose comme ça de la part de personnes que vous n’avez jamais rencontrées. Lorsque vous rencontrez ces gens et que vous réalisez à quel point ils vous voient et où ils vous voient, et le respect que vous avez, c’est une expérience très touchante de savoir que ce que vous faites est quelque chose qui est respecté par les personnes que vous avez étudiées. et admiré pour votre carrière. C’est génial.

