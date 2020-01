Keith Lee «Enthralled» en partageant la bague avec Brock Lesnar

Le champion nord-américain de la NXT, Keith Lee, a écrit un tweet plus tôt dans la journée, dans lequel il commentait pouvoir partager l’anneau avec le champion en titre de la WWE Brock Lesnar lors du match Royal Rumble masculin. Il a tweeté: «Souvent, on me demande pourquoi je souris / sourit autant. La réponse la plus simple que je puisse offrir est que j’aime la compétition de haut niveau. Et ça? C’est le plus haut. J’étais fasciné. Qui sait ce qui se serait passé 1 contre 1? J’espère un jour le découvrir. #FirstOfMyKind #Legion #BaskInMyGlory #iAmLimitless. ”

– Prestigieux Lee (@RealKeithLee) 29 janvier 2020