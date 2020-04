Keith Lee parle de la critique des grands hommes prenant des risques inutiles avec leur travail sur le ring

Le champion nord-américain de la WWE NXT, Keith Lee, a récemment discuté avec TV Insider d’un large éventail de sujets. Voici les faits saillants:

Critiques des grands hommes prenant des risques dans leurs matchs:

«La réponse que je dis à ces personnes est de monter sur le ring avec un Donovan Dijakovic. Montez sur le ring avec un prêtre Damian », a déclaré Lee. “Dites-moi que vous n’avez pas du tout à accélérer votre jeu. Il y a des moments où j’admets que j’aime me montrer parce que je suis capable de choses spectaculaires et je le sais. J’aime cela. C’est quelque chose que j’apprécie pour moi. Il y a aussi des moments où la compétition est suffisante pour que je doive recourir à ces choses. C’est l’avantage et la beauté d’être un concurrent polyvalent. Je peux m’adapter avec qui je suis dans le ring. C’est une bonne chose. “

Angle de Kurt:

“Je pense que ce serait tout un plaisir et que ce serait un honneur de monter sur le ring avec lui”, a déclaré Lee. “Non seulement cela, c’est une autre occasion pour moi de faire de la magie de la seule façon que Keith Lee peut.”