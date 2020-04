Keith Lee se demande s’il a envisagé de prendre un congé pour cause de coronavirus

Keith Lee, nord-américain de la WWE NXT, a réalisé une entrevue avec Chuck Carroll de CBS Sports, où il a parlé d’un large éventail de sujets. Voici les faits saillants:

S’il a envisagé de prendre un congé pour cause de coronavirus:

«Cela a probablement été une considération pour tout le monde, mais avec les protocoles que nous avons, cela nous a en quelque sorte permis de le faire», a déclaré Lee. «Je pense que pour moi, ça n’a jamais vraiment été une pensée parce que je savais ce que serait le protocole et les choses nécessaires pour même être bien et autorisé à entrer dans le bâtiment et des choses de ce genre. J’étais donc assez confiant dans les circonstances qui nous ont été présentées. »

Aucun fan présent:

“Oui, il y a certainement un certain niveau d’adrénaline que la foule offre, et j’ai l’impression que ça fait un peu moins mal quand ils sont là”, a révélé Lee. «J’ai l’impression qu’il y a un phénomène très naturel, comme dès que vous sortez du dos et que vous les entendez, tout de suite vous êtes dans la zone. Mais j’ai l’impression de me baser uniquement sur l’épisode de la semaine dernière et qu’il n’y a personne là-bas, le premier coup de poing à l’oreille m’a vraiment secoué, et ce n’est pas normal pour moi. C’est quelque chose dont j’ai pris note et j’ai essayé de me préparer pour l’avenir. Les choses vont faire plus mal et ça va. Tout ce que je peux faire, c’est les absorber et les utiliser à la place pour, espérons-le, réinitialiser le niveau d’adrénaline où je peux avancer. »