Ken Shamrock se souvient d’un moment infâme de l’ère Attitude avec The Rock

Ken Shamrock a rejoint la WWE en 1997 après une interruption de l’UFC. Shamrock était considéré comme «l’homme le plus dangereux du monde». Il était l’un des combattants les plus incroyables, les plus doués et les plus techniques du monde du MMA et de la lutte professionnelle, respectivement.

Au cours de «l’ère de l’attitude», Shamrock a eu une querelle mémorable avec The Rock au début de 1998. Ces hommes se sont disputés le championnat intercontinental de la WWE et ont eu des matchs carrément brutaux. Ken Shamrock a remporté l’une de ses plus grandes victoires de sa carrière de catcheur en remportant le tournoi King of the Ring 1998 en battant The Rock.

Ken Shamrock a rejoint les stars d’Impact Wrestling, Ethan Page et Rob Van Dam pour un épisode d’Impact Wrestling Vlog. Au cours de cet épisode, Ken se souvient d’un moment où il avait craché du sang lors d’une de ses rencontres avec The Rock. Ken a parlé avec tendresse de The Rock, disant combien il voulait tous les deux changer l’industrie de la lutte professionnelle.

“Le plus drôle, c’est que ce n’est pas drôle. C’était de retour dans The Attitude Era et nous nous sommes poursuivis. Rock m’a poursuivi; Je l’ai poursuivi et nous avons tous compris en entrant dans le ring que nous essayions de faire quelque chose de spécial », a déclaré Shamrock. “Nous voulions faire évoluer le paysage de la lutte professionnelle, qui n’est plus un show de talents, mais plutôt joli à juste rude et difficile.”

Shamrock continue en parlant du moment où il a saigné abondamment de sa bouche. Cela est devenu l’un des moments les plus horribles de l’ère de l’attitude pour la quantité de réalisme et de sacrifice que Shamrock a enduré.

«Donc, Rock a battu l’enfer hors de moi et je me retourne et j’ai battu l’enfer hors de The Rock. Même chose avec Stone Cold. Même chose avec Shawn Michaels. Les matchs que nous avons eu avec Vader – c’était la vraie affaire. Donc, quand je crachais du sang, ce n’était pas une blague. Pendant cette période, nous avons tous laissé notre âme, notre sueur et notre sang dans cet anneau pour que nous puissions sortir avec ce produit que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de l’ère de l’attitude », a déclaré Shamrock.

Page a demandé à Shamrock si le sang était bien réel ou était-ce une capsule? Shamrock a répondu:

“Noooo, je vous le dis; nous déchirons les poumons », a révélé Shamrock. «J’ai fait la même chose lorsque je crachais du sang en prenant un chelem parce que j’avais une déchirure dans mon poumon, ce qui est comme une petite coupure de papier ou une déchirure dans votre poumon de se faire claquer si fort. Le sang commencerait à couler. Si vous le faisiez suffisamment de fois, il resterait ouvert, vous vous noyeriez… Ce n’était pas une capsule. Nous ne l’avons pas fait pendant The Attitude Era. Quand nous avons pris des choses sur le poteau et que nous saignions [from the head], il n’y avait pas de lames. Nous l’avons fait à la dure et c’est en frappant fort avec nous-mêmes sur un poteau pour l’ouvrir. “

