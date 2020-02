Kenny King dit que ROH est presque mort et réagit à Marty Scurll en tant que Head Booker

Kenny King a récemment discuté avec Fightful pour une interview, au cours de laquelle il a partagé ses réflexions sur le nouveau poste de Marty Scurll en tant que booker pour Ring Of Honor (ROH).

Selon King, l’ajout de “The Villain” en tant que chef de réservation ROH est un mouvement qui “apporte une nouvelle direction” à la promotion.

“En ce qui concerne Marty en tant que responsable de la création, je pense que Marty est très intelligent et Marty est très passionné par l’entreprise”, a déclaré King à Fightful lors de l’interview. «Il est passionné par Ring of Honor. Donc, quand vous avez ce genre de combinaison, je pense que Hunter [Johnson / Delirious] a fait un travail formidable, mais je ne pense pas que quiconque puisse réserver une entreprise de lutte de façon cohérente aussi longtemps qu’il l’a fait sans que votre cerveau soit un peu brouillé. “

King a ajouté: «Donc, je pense que l’arrivée de Marty apporte une nouvelle direction, cela apporte beaucoup d’énergie et le vestiaire est en ce moment une énergie positive. Nous voulons bloquer tout le bruit qui nous entoure. Nous allons simplement là-bas et nous organisons les meilleurs spectacles tout le temps. »

L’ajout de Scurll contribuera-t-il à changer la perception au sein de l’industrie et parmi les fans que «ROH est en train de mourir?» Selon King, c’est une idée fausse et qui se révélera fausse en temps voulu.

“Crier du haut des montagnes est, et vous pouvez me citer à ce sujet,” Ha-ha, le fichu ciel ne tombe pas “, non? Il y a environ trois ou quatre mois, «Oh, mon dieu, Ring of Honor. Le ciel tombe. “J’ai été avec Ring of Honor pendant deux de ces périodes, peut-être même trois”, a-t-il déclaré à propos de la conversation sur le décès de ROH. “Brian et Nigel sont partis,” Oh, mon Dieu. Le ciel tombe. »Lorsque Seth et Hero et Claudio et ces gars sont partis,« Oh, mon Dieu. Le ciel tombe », non? Donc, le ciel ne tombe jamais, mec. Nous rechargeons juste. Nous venons de signer à nouveau Marty Scurll. Nous venons de signer à nouveau Brody King, PJ Black, je veux dire, Bandido vient de signer à nouveau. »

Il a poursuivi: «Donc, ce sont des gars que les gens disaient simplement:« Oh, il n’y a aucun moyen qu’ils y restent, parce que l’entreprise est morte », bla bla bla bla bla bla. Ils ne vont nulle part, ils continuent car ils voient que le ciel ne tombe pas. C’est juste un non-sens sur Internet. Donc, je voulais juste être le premier, je ne sais pas si quelqu’un l’a dit, mais je voulais être le premier à dire que dans le sillage de Marty re-signant en fait quand tout le monde était genre, “Oh, il est une chaussure pour ici, il est une chaussure pour là-bas. »Marty a vu la valeur et clairement les signes du dollar, non? Mais, la valeur de rester exactement où il était, ce qui signifie que Ring of Honor n’est pas une entreprise morte et qu’il a encore beaucoup de jambes. “

