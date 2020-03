Kenny Omega blessé à la révolution AEW?

AEW

Kenny Omega a peut-être été blessé lors de la lutte contre AEW Revolution samedi soir.

C’est selon un nouveau rapport de Fightful déclarant que «The Best Bout Machine» a frappé pendant que lui et Hangman Page défendaient leurs championnats du monde par équipe AEW dans un combat acclamé contre The Young Bucks, notant que Omega était «tout défoncé ” Après le spectacle.

Il y a des rumeurs selon lesquelles la main de Kenny pourrait être cassée, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de cela. Aucun membre de la direction d’AEW ne l’a mentionné non plus lors de la mêlée médiatique post-PPV habituelle de la promotion. Si le problème était grave, on aurait pu s’attendre à quelque chose de Tony Khan.

Il convient de noter qu’Omega ne devrait actuellement manquer aucune heure de télévision dans l’état actuel des choses. Nous vous tiendrons informés de cette situation si elle change.

Le nouveau champion d’AEW, Jon Moxley, est également sorti de Revolution avec quelques blessures de guerre, après avoir reconnu qu’il avait travaillé une grande partie de son match avec Chris Jericho “à moitié concédé”. Mox a également subi une coupure importante après avoir frappé le poteau du ring à un moment donné du combat. Encore une fois, il n’est pas prévu qu’il devra manquer des épisodes de Dynamite.