Kenny Omega commente AEW essayant de raconter des histoires humaines, parle de la révolution de ce soir PPV

Lors d’un récent entretien avec Le rapport Bleacher, Kenny Omega a commenté l’événement AEW Revolution de ce soir à la carte, essayant de raconter des histoires humaines, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

En essayant de raconter des histoires humaines: «Beaucoup de catcheurs sont des fans de catch dans l’âme. Je ne suis pas forcément fan [of wrestling] plus. Je suis fan de séries télé. Je suis un fan de jeux vidéo et un fan de films. J’aime la façon dont ces formes de médias sont conçues pour attirer les fans. C’est mon matériel d’étude sur la façon dont je mets en place un scénario ou un match. Oui, je suis athlétique et je peux faire des mouvements sympas et j’essaie d’être original avec la façon dont je les exécute, mais je pense que la façon dont je mets les choses ensemble est différente du lutteur moyen parce que le lutteur moyen est juste cela: il est juste un lutteur. C’est un lutteur qui veut devenir lutteur. Je lutte comme un métier, mais j’essaie de raconter des histoires humaines pour vous toucher le cœur. »

Sur la façon dont il veut être différent avec ses matchs: “Beaucoup d’historiens de la lutte et de puristes iront à la batte et diront que [Ric] Flair était le plus grand de tous les temps parce qu’il avait connu un tel succès pendant des années. C’est la même chose pour [Kazuchika] Okada, qui est presque le Ric Flair moderne. Ils ont un style d’événement principal très structuré, mais c’est très réussi. Ils font ressortir le meilleur de presque tous les adversaires. Je regardais certaines des performances de l’événement principal et je disais: «Eh bien, c’est un grand match. Wow. “Vous ne vous rendez compte qu’après l’avoir vu 10 ou 12 fois, c’est en fait juste une formule qu’ils ont en quelque sorte copiée-collée. … Ils voient que la réaction est la même à chaque fois, alors le lutteur dit: «Oh, OK, c’est une formule qui fonctionne, et peu importe combien de fois ils l’ont vue, ça fonctionne toujours.» Je pense que c’est pourquoi le boom de Kenny Omega a commencé. Il n’y a pas de formule de copier-coller Kenny Omega. C’est tout différent. C’est difficile et très mentalement épuisant, et parce que je fais ça, peut-être que cela ne fait pas de moi un vrai catcheur. Ce que j’essaie de faire, ce n’est pas d’attirer le fan de catch du catcheur; J’essaie d’ouvrir le monde à ce que peut être la lutte et de montrer qu’il n’y a pas de limite à ce que peut être la lutte. Je suis allé bien en dehors de cette boîte. Je n’utilisais pas la formule de lutteur séculaire où si vous faites cela, ça va avoir une réaction, alors vous faites cette liste de choses à ce moment-là et vous savez que ça va définitivement marcher. J’essaie de rendre tout ce qui est unique, presque anti-catch d’une certaine manière mais qui existe toujours sur les quatre côtés d’un ring de catch. »

En voulant innover son propre style: «Je sentais que si je pouvais innover mon propre style, je pourrais peut-être atteindre une nouvelle base de fans et même élargir l’horizon de la lutte professionnelle. J’ai commencé petit et j’ai commencé à tester les eaux au DDT. Nous avions une foule de 200 ou 250 personnes. Mais au moment où j’avais vraiment décollé, le DDT avait vendu Budokan [one of the biggest venues for wrestling in Tokyo]. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais à part faire des choses que je pensais divertir mes amis et ma famille. Mais ça marchait. J’avais des camarades et des alliés qui partageaient les mêmes objectifs que moi. Ibushi et Michael Nakazawa, entre autres. Nous étions un petit groupe, et pendant que je parcourais le monde, je rencontrerais ces gens, et ils auraient les mêmes idées, les mêmes visions, les mêmes objectifs, voulant juste quelque chose de plus. El Generico [WWE’s Sami Zayn], The Young Bucks et, finalement, Cody sont venus. La prochaine chose que vous savez, nous avions cette marque alternative de lutte professionnelle. Aucune de nos idées ne se ressemblait exactement, mais pourrait exister ensemble dans le même monde et fournir cette alternative. »