Kenny Omega commente que AEW pourrait organiser des tournois de style G1

Lors d’un récent entretien avec ComicBook.com, Kenny Omega a commenté la possibilité pour AEW d’organiser un tournoi de style G1, et plus encore. Il a dit,

«Chacun de ces tournois est dur avec le corps et il est difficile de déterminer un calendrier pour le faire. Que ce soit un tournoi à la ronde, un style de ligue ou un soir, nous recherchons définitivement un format de tournoi parce que les gens, en tant que [myself] fan même, j’adore les tournois. En tant qu’interprète, ils sont difficiles à faire, mais je pense que cela met vraiment à l’épreuve le courage des athlètes et sépare vraiment les hommes des garçons. Ouais, j’adorerais faire un tournoi. Je ne sais pas comment on l’appellerait. Je n’ai aucune idée de nom, mais nous avons tous été impliqués dans le tournoi. C’est juste une question de savoir comment. “