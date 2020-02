Kenny Omega de retour au Japon, The North se rapprochant du record de lutte contre l’Impact

Ethan Page a tweeté ce qui suit, révélant que lui et Josh Alexander se rapprochaient du record pour les plus longs champions de l’équipe de lutte par impact. Le Nord détient le titre depuis 233 jours et le record est de 261 jours, établi par LAX d’avril 2018 à janvier 2019:

TOC TOC

Qui est là

BIENTÔT POUR ÊTRE LE PLUS LONG TNA / GFW / IMPACT! Tag Team Champions dans l’histoire de l’entreprise #TheNorth

… .. Et Chris Harris

(Le règne pourrait être plus long que GFW n’était qu’une chose) pic.twitter.com/2TuQUWVJIn

– Ethan Page joué par Julian (@OfficialEGO) 23 février 2020

Kenny Omega sera de retour au DDT Pro Wrestling au Japon en juin. Omega participera à leur événement «Wrestle Peter Pan» le 7 juin à Saitama, au Japon:

ROH a posté la vidéo suivante, montrant Flip Gordon réagissant à devenir le concurrent n ° 1 pour le Championnat du monde ROH: