Kenny Omega défendra le Mega Championship AAA contre Sammy Guevara sur AEW Dynamite

AEW / TNT

AEW fait tout son possible pour nous divertir malgré les circonstances délicates qui affligent actuellement le monde, et un savoureux match qui vient d’être annoncé pour l’épisode de Dynamite de ce mercredi contribuera d’une manière ou d’une autre à cela.

L’actuel champion AAA Mega Kenny Omega défendra la ceinture dans l’entreprise pour la toute première fois, en face de Sammy Guevara de The Inner Circle. ‘The Cleaner’ a décroché l’or mexicain de la star de Lucha Bros. et collègue d’AEW Ray Fenix ​​au AAA Heroes Inmortales XIII en octobre dernier.

En plus de son titre en simple, Omega est également la moitié des champions actuels des tags AEW, aux côtés d’Adam Page.

Dynamite de cette semaine devait à l’origine comporter un match de cage Blood and Guts, après WarGames, mais il a été reporté indéfiniment pour refléter la situation médicale actuelle. Il est interdit à dix personnes ou plus de se rassembler à la fois – un édit qui serait rompu par le match de 11 hommes, avant même de prendre en compte l’équipe de tournage.

Au lieu de cela, nous verrons le concours de championnat d’Omega, ainsi que Cody contre Jimmy Havoc et une confrontation entre Matt Hardy et Chris Jericho.

L’emplacement du spectacle d’arène vide n’est pas confirmé, bien qu’il devrait émaner de Jacksonville, FL’s Daily’s Place Ampitheater.