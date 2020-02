Kenny Omega répond à ceux qui disent qu’il a sous-performé à AEW

Kenny Omega, toute star de la lutte élite (AEW), a récemment été interviewée par Sporting News pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

La croissance de la page du pendu:

Absolument. Je suis vraiment fier du fait qu’il ait trouvé quelque chose qui fonctionne pour lui en tant que personne avec laquelle les fans peuvent se faire aimer. Mais vous savez, c’est tout avec modération. Et nous ne pouvons pas prendre l’avion et être victime de ses propres appareils, pour ainsi dire. Donc, “Hangman” Page est génial en tant que buveur de bière occasionnel, mais nous devons nous assurer qu’il reste exactement cela – buveur de bière très décontracté et responsable.

Sa course AEW:

C’est drôle parce que je me sens comme quand les gens… Je pourrais le comparer à quand votre joueur préféré est peut-être échangé à une autre équipe. Lorsque votre joueur préféré est échangé à une autre équipe, et qu’il n’est initialement pas le meilleur buteur ou leader dans les passes décisives ou qu’il joue comme il le faisait pour l’équipe à domicile, votre équipe, il est facile de les critiquer et de dire que vous fait une grosse erreur, et que vous ne serez plus jamais le même gars et que tout est en descente.

Parce que j’ai décidé de prendre un chemin différent dans ma carrière, parce que je ne fais pas ces longs matchs prolongés de 45 (minutes) à une heure en compétition en simple, cela ne veut pas dire que je ne suis pas le même gars. Il ne s’agit pas de tirer mon propre klaxon, mais c’est comme si j’aide maintenant à diriger une entreprise qui a la télévision en direct tous les mercredis. Je fais partie d’une équipe de tag très réussie avec “Hangman” Adam Page, un gars avec qui j’ai beaucoup de chimie, et j’existe au sein d’une division de gars qui sont parmi les meilleurs de toutes les équipes de tag. de la planète et montrer qu’il faut plus qu’un simple match de longue durée pour être qualifié de meilleur au monde.

Vous devez être un bon catcheur par équipe. Vous devez être un bon catcheur par équipe de six joueurs. Vous devez être bon dans vos matchs gimmick. Vous devez pouvoir faire appel au fan non-catcheur. Donc, je ne suis pas seulement fier de la version “The Best Bout Machine” de Kenny Omega qui avait les lutteurs luttant correspond aux classiques de 60 minutes avec (Kazuchika) Okada (dans New Japan Pro Wrestling). Je suis aussi fière de cela que je le suis avec mon équipe de tag mixte avec Riho (ancienne championne féminine AEW) en tant que partenaire de l’équipe de tag. Je suis aussi fier de ces matchs que je le suis avec le match sans lumière avec Jon Moxley.

À certains égards, c’est tout moi dans mon apogée créative. Je veux dire, je parle de mon histoire avec Kota Ibushi. Je ne sais pas si vous appelez ça “La meilleure machine à bout” Kenny Omega ou non. Mais pour moi, c’est quelque chose de différent. Ce sont ces couches de ces choses qui contribuent à faire de ce que je pense un véritable meilleur au monde – pas seulement un gars qui a le même genre de match encore et encore et encore. Parce que je n’ai pas le même match encore et encore, cela ne me rend-il pas aussi bon?

Cela me fait juste quelque chose de différent. J’essaie de compléter. J’essaie de combler les lacunes autour des bords et de me faire un package complet dans toute la lutte professionnelle. Cela va même au-delà de ce que je fais dans le ring, mais aussi en coulisses. Il y a un aspect commercial: équilibrer tout cela et toujours essayer de cocher ces cases. Maintenant, j’ai même une ceinture en AAA (promotion basée au Mexique). Je suis allé dans un pays où je n’aurais jamais pensé pouvoir jouer et j’ai gagné le “Match de l’année”. Je suis retourné à ma première promotion en DDT et je suis allé à Soloreal Goku quand ils n’ont pas pu faire de bons chiffres là-bas et en ont fait un bon. Je peux accrocher mon chapeau à toutes ces choses et j’en suis très, très fier. Mes critiques diront que je n’ai rien fait, et c’est OK. Ils peuvent le dire, mais la vérité est loin de là.

Faire face aux jeunes dollars à la révolution AEW:

La lutte est autant une performance qu’un sport. Et pour nous, en particulier, nous nous sommes tous regroupés pour prendre position contre la lutte que nous n’aimions plus à la télévision. C’est en fait physiquement douloureux et émotionnellement douloureux lorsque nous devons adopter cette vision que nous avons vers laquelle nous travaillons ensemble, et nous devons la retourner les uns contre les autres.

C’est beaucoup plus émouvant pour moi de lutter contre The Young Bucks que n’importe quelle autre équipe de tag de loin. Je m’attendais à ce que ce soit une rencontre émotionnelle pour moi, d’autant plus que je suis un gars émotif. Le talent parle de lui-même. Je sais que ça va être un super match. Mais autant de dégâts physiques que cela va faire à mon corps, je sais que ça va aussi faire beaucoup de dégâts émotionnels.

