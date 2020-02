Kevin Nash et Scott Hall veulent que Kevin Sullivan soit intronisé au Temple de la renommée de la WWE avec la nWo

Lors de la dernière édition du podcast «After the Bell with Corey Graves» de la WWE, Kevin Nash et Scott Hall ont commenté le booker de la WCW Kevin Sullivan intronisé au WWE Hall of Fame avec la nWo, Eric Bischoff, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants du podcast ci-dessous:

S’ils ajoutaient quelqu’un à l’intronisation de nWo au Temple de la renommée de la WWE:

Scott Hall: «Je suppose que du point de vue d’un fan, peut-être qu’ils ne seraient pas d’accord, mais de quelqu’un qui est comme derrière le rideau, je pense Easy E, je pense Eric Bischoff, parce que tout était son idée. Mais je suppose que si vous êtes un fan des téléspectateurs, vous ne le voyez pas de cette façon. C’est comme ça que je le vois, j’aurais Bischoff avec nous. “

Kevin Nash: «J’aurais Kevin Sullivan, parce que Sullivan était le gars qui, fondamentalement, bien que c’était l’idée d’Eric, Sullivan était celui qui s’est assuré, il y a toujours eu l’équation que si vous êtes un talon, cela pour que vous soyez réussi, c’est comme une montgolfière, plus vous laissez de chaleur à l’intérieur de ce ballon, plus il monte et plus cette entité du talon est viable, et Sullivan a vraiment lutté jour après jour pour vous assurer qu’ils ne prenaient pas chauffer hors de nous. Personne n’a réussi le nWo. Et Sullivan a toujours réservé de la chaleur, et il a continué de la réserver, et sa réservation de cette chaleur est ce qui a fait le nWo. »

Scott Hall: «Je veux être d’accord. Kevin Sullivan, dont je suis un grand fan, c’est ce que nous appelons à l’époque, un taloniste. Je vais empiler ce que Kev a dit. Ouais, ces gars sont chauds en entrant, nous étions chauds en entrant parce que nous sommes sortis de la télé de Vince, nous étions Razor et Diesel, et que font-ils ici, et c’est avant tous ces Internet, c’est avant que tout le monde ait un téléphone portable, c’est avant que tous ces trucs sur Internet soient là, les gens pensaient que c’était réel. Les gens pensaient que Vince nous avait envoyés là-bas pour détruire la WCW, c’était un bon moment pour tous. »

